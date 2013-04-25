Mine Kırıkkanat: Diyarbakır'ı alsalar umrumda olmaz; zaten artık bizim değil

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, CNNTurk'te yayımlanan "Aykırı Sorular" programını sunan Enver Aysever'in sorularını yanıtladı. Kırıkkanat, "Ne Kürtçüyüm ne milliyetçiyim, Diyarbakır'ı alıp gitseler de umrumda değil. Çünkü Diyarbakır artık bizim değil" diyen Mine Kırıkkanat, "İdam cezasını getirseler ve sen Türk demeyeceksin deseler, ben bunu sonuna kadar söylerim, bu uğurda ölümü de göze alırım" şeklinde konuştu.

2005 yılında Radikal'den kovulmasına neden olan yazısında "Don paça soyunmuş adamlar geviş getirerek yatarken, siyah çarşaflı ya da türbanlı, istisnasız hepsi tesettürlü kadınlar mangal yellemekte, çay demlemekte ve ayaklarında ve salıncakta bebe sallamaktadırlar. Her 10 metrekarede, bu manzara tekrarlanmakta, kara halkımız kıçını döndüğü deniz kenarında mutlaka et pişirip yemektedir. Aralarında, mangalında balık pişiren tek bir aileye rastlayamazsınız." diyen Mine Kırıkkanat'ın, barış süreciyle ilgili açıklamaları dikkat çekti.

İşte Kırıkkanat'ın çözüm sürecine yönelik sözleri:

'Türkler kadar horlanan başka bir toplum yok'



"600 yıldır bu ülkede Türkler kadar horlanan, Türkler kadar tekmelenen başka bir topluluk olmamıştır ve bu Türkler arasında Türkmen Aleviler birinci sırayı almıştır. Osmanlı da bunu yapmıştır. Birden bire biz Türk değil Osmanlıyız dediler, Türkçe konuşmamak için Türkçeyi Arapça ve Farsçayla karıştırarak Osmanlıca dediler. Aynı Osmanlı'nın Serv öncesi pozisyonuna getiriyorlar bizi"



"Diyarbakır'ı alıp gitseler de umrumda değil"



"Kesinlikle ben ne Türkçüyüm, ne Kürtçüyüm ne de milliyetçiyim. Diyarbakır’ı alır giderlerse hayır da demem. Ama Diyarbakır’ı alacakları çok belli. Çünkü Diyarbakır artık zaten bizim değil."

'Kürt olsam dağa çıkardım'



"Bakın benim bu söylediklerimden sakın Kürtler'e hak vermediğim sonucu çıkmasın. Ben Kürt olsam şu anda onların yaptıklarını yaparım. Kürt olsam dağa çıkardım."



"Ayrılıyoruz, bize yalan söylemeyin"



"Sadece bize doğrular söylensin istiyorum. Ayrılıyoruz. Bu sadece bir barış süreci değil. Bu bir ayrılık süreci. Kesinlikle MHP’nin açısından bakmıyorum. Ayrılıyoruz, ama bize yalan söylemeyin"