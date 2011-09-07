-''Minderin Aslanları'' yeniden şahlanacak İSTANBUL (A.A) - 07.09.2011 - Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker, 12 Eylül'de İstanbul'da başlayacak 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nın sportif ve organizasyon bakımından başarılı geçeceğine inandığını dile getirerek, ''Şampiyona, Türkiye'de güreşin yeniden şahlanışının tarihi olacak'' dedi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 12-18 Eylül'de düzenlenecek 2011 Dünya Güreş Şampiyonası tanıtım toplantısı Feriye Lokantası'nda yapıldı. Bekir Çeker, Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği (FILA) Başkanı Raphael Martinetti'nin 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nı son 100 yılın en büyük Dünya Güreş Şampiyonası organizasyonu olarak değerlendirdiğini belirtti. 2011 Dünya Şampiyonası'nda sıkletlerinde ilk 6'ya giren sporcuların 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde edeceğini, bu nedenle tüm dünyada güreşçilerin gözünün İstanbul'da olacağını kaydeden Çeker, Türkiye'nin sportif açıdan da başarı beklentisinin büyük olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: ''Bu şampiyona, Türkiye'de güreşin yeniden şahlanışının tarihi olacak. Şov olsun diye değil, inandığımız şeyleri söylüyorum. Tüm dünya güreş otoritelerinin gözü İstanbul'da olacak. Herkes olimpiyat vizesi almak için bu şampiyonaya gözünü dikti. 120 ülkeden 2 binin üzerinde sporcu katılımını bekliyoruz. İşimizin çok zor olduğunu biliyoruz ama başarıya ulaşacağımıza da inanıyoruz. Sporcularımız çok formda. Şampiyonluğa aday güreşçilerimiz var. Çok zor ve çetin mücadele onları bekliyor. 'Minderin Aslanları' olarak güçlüyüz, inançlıyız. Milletimizin desteğiyle aslanlar gibi minderde mücadelemizi vereceğiz. Hem sportif hem de organizasyon açılarından olumlu puanlarla ayrılacağımıza inanıyoruz.'' 120 ülkeden 2 binin üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleşecek 2011 Dünya Güreş Şampiyonası, 12 Eylül Pazartesi günü saat 13.30'da grekoromen stilde 55, 66 ve 96 kilolarda yapılacak eleme müsabakalarıyla başlayacak. Şampiyonanın açılış töreni aynı gün saat 18.30'da gerçekleşecek. Grekoromen stil 55, 66 ve 96 kilolarda final müsabakaları ise açılış töreninin ardından yapılacak. Şampiyona, 18 Eylül Pazar günü sona erecek.