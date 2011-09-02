-''Minderin aslanları'' madalyalarda ANKARA (A.A) - 02.09.2011 - Güreş Federasyonunca özel kalıplar yaptırılarak hazırlattırılan ''aslan'' figürlü dünya şampiyonası madalyaları, Türk güreşçileri bekliyor. Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker, 12-18 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın madalyalarını ''özel'' olarak hazırlattıklarını söyledi. İstanbul'un 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na aday olması nedeniyle şampiyonanın Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyelerini de ağırlayacağını belirten Çeker, şampiyonaya özel madalyalar yaptırdıklarını söyledi. Çeker, Türk güreşçilerin bu madalyalara sahip olması gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti: ''Madalyalar, Türk Selçuklu ve Osmanlı motiflerinden esinlenilerek yapıldı. Güreşçilerimize ''Minderin aslanları'' diyoruz. Bu yüzden de madalyalar aslan figürü içeriyor. Madalyalar için özel kalıplar yapıldı. Özel hazırlandığı için madalyalar daha ayrı bir anlam taşıyor. Madalyalar, en az gerçek altın kadar değer taşıyor. Güreşçilerimizin özellikle altın madalyaları alacaklarına inanıyorum. Türkiye'de özenle hazırlanan bu madalyalar yine Türkiye'de kalmalı.''