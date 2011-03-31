-MİNDERDEN SEVİNDİRİCİ HABER DORTMUND (A.A) - 30.03.2011 - Almanya'nın Dortmund şehrinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 120 kiloda Fatih Çakıroğlu altın madalya kazandı. Westfalen Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada bugün mindere çıkan 3 Türk sporcusu elenirken altın için mindere çıkan takım kaptanı Fatih Çakıroğlu'nun finaldeki rakibi Belarus'dan Alexei Shemarov oldu. Devrelerdeki 1-1'lik eşitliğin ardından üçüncü devrede gerideyken durumu 3-3 yapan Fatih, mücadeledeki son sayıyı alan sporcu olduğu için altın madalya kazandı. Türkiye bu sonuçla serbest stilde şampiyonayı 1 altın madalya ile tamamlamış oldu. 84 kiloda İbrahim Bölükbaşı ikinci turda 2-0 yenildiği Gürcü Dato Marsagishvili, finale çıkınca, represaj maçı yapma şansı buldu. İlkinde Makedon Bogdanov'u, ikincisinde de İsviçre'den Riese'yi 2-0 yenen Bölükbaşı, bronz madalya mücadelesi yapmaya hak kazandı. Romen Gheorghita Stefan karşısında etkisiz kalan İbrahim, minderden tuşla yenik ayrılarak, kürsüye çıkamadı. 55 kiloda mindere çıkan Dünya Gençler Şampiyonu Ahmet Peker, ilk kez katıldığı büyükler şampiyonasında bekleneni veremedi. Polonya'dan Adam Bienkowski'yi 2-0'la geçen Peker, Azeri Makhmud Magomedov'a 2-1 kaybetti. 66 kiloda mücadele eden Yakup Gör, İsviçreli Steven Graf'ı 2-0 yendikten sonra, Gürcü Koba Kaskaladze ile karşılaştı. Gör, iyi mücadele etmesine rağmen, üçüncü devrede rakibine boyun eğip, 2-1 kaybetti ve elendi. Şampiyonada yarın ve cuma günü bayanlar karşılaşmaları yapılacak. Grekoromen stil müsakaları ise cumartesi günü başlayacak. -GURBETÇİLERDEN DESTEK GELMEDİ- Almanya'nın Dortmund kentinde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda beklediğini bulamayan serbestçiler, arkalarında seyirci desteğini de göremedi. 3 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'da, Ay-Yıldızlıları desteklemeye hiç bir Türk vatandaşının gelmemesi dikkati çekti. -HER SPORCUYA ÖZEL MÜZİK- Almanlar, sporcularını motive etmek için müziğe başvurdu. Her Alman sporcu, müsabakası sırasında kendi istediği bir müziği çaldırdı. Ancak ev sahibi ülkeden hiçbir sporcu kürsüye çıkmayı başaramadı.