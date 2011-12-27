-Minderde skandal ANKARA (A.A) - 27.12.2011 - Yalova'da, 23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenen Türkiye Bayanlar Güreş Şampiyonası'nda, Milli Takım'da da görev yapan Burdur Emniyetspor Antrenörü Engin Bakay'ın, Avcılar Belediyespor adına güreşen Türk asıllı Bulgar vatandaşı Elif Filipova'yı minder ortasında tekme-tokat dövdüğü ortaya çıktı. Sporcunun, aldığı darbelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı, antrenör Engin Bakay'ın ise emniyette gözaltında alındığı, Güreş Federasyonu yetkililerinin araya girmesi sonucu sporcunun şikayetini geri almasıyla da gece saatlerinde serbest bırakıldığı öğrenildi. Serbest Güreş Milli Takımı'nın eski sporcularından Kamil Kocaağaoğlu'nun girişimleriyle, Türk asıllı Bulgar vatandaşı bayan güreşçiler 16 yaşındaki Elif Filipova ve 18 yaşındaki Canan Filipova ile antrenör olan babaları Fahri Filipov, Avcılar Belediyespor Kulübü'ne transfer edildi. Filipova kardeşler için öncelikle oturma izni alınarak, Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunuldu. Sporcuların Yalova'daki Türkiye Şampiyonası'nda güreşebilmeleri için de Spor Genel Müdürlüğü'nden ve Güreş Federasyonu'ndan gerekli izin belgeleri alındı. Avcılar Belediyespor Kulübü mayosuyla Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere Yalova'ya giden sporculardan Canan 72, Elif ise 67 kiloda tartıya çıktı. Ancak, müsabaka günü Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Ahmet Özbeğe'nin itirazları üzerine Elif Filipova, Burdur Emniyet takımından Kıymet Koçyiğit ile yapması gereken ilk tur müsabakasına çıkamadı. Şampiyona başhakemi Satılmış Baykuş'un devreye girerek telefonla ulaştığı Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker'in onay vermesinin ardından Elif Filipova, repesaj müsabakalarından itibaren yeniden şampiyonaya dahil oldu. Repesajdaki tüm müsabakalarını kazanan Elif Filipova, hiç yenilmeden sıkletinde üçüncü oldu. Ablası Canan Filipova da 72 kiloda şampiyonluğu kazandı. -Kavga nasıl çıktı- Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde takım müsabakaları yapılırken, Avcılar Belediyespor-Burdur Emniyet karşılaşmasında, 67 kiloda Elif Filipova ile Kıymet Koçyiğit bir kez daha birbirine rakip oldular. Müsabaka sırasında Elif'in kafa darbesinin ardından ihtar puanı bekleyen Kıymet'in antrenörleri itirazda bulundu. Fakat video kayıtlarının izlenmesinin ardından itiraz reddedilince, ortam da gerildi. İki sporcu arasında başlayan kavgaya önce diğer sporcular, daha sonra da Burdur Emniyet takımının antrenörü Engin Bakay müdahil oldu. Milli Takım'da da görev yapan Bakay, minder ortasında Elif Filipova'ya tekme ve tokatla saldırırken, aldığı darbelerle yaralanan sporcu, salonda bekletilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisler, hastanede sporcu ve antrenörün ifadelerini aldı. Elif Filipova ve antrenörlüğünü yapan babasının şikayetçi olmasının ardından gözaltına alınan Engin Bakay ise emniyete götürüldü. Ancak, Güreş Federasyonu yetkililerinin devreye girmesi, Bakay'ın da özür dilemesiyle, sporcu ve babası da şikayetlerini geri çekti ve olay tatlıya bağlandı. Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir antrenörün 16 yaşındaki kızı dövmesinin kabul edilebilecek tarafının bulunmadığını belirterek, ''Engin Bakay'ı Disiplin Kurulu'na sevk edeceğiz. Orada olayı tüm detaylarıyla masaya yatırdıktan sonra hakkında karar vereceğiz. Fakat, Milli Takımımızda da görev yapan bir antrenörün böyle bir olaya karışması gerçekten çok üzücü'' dedi. Elif ve Canan kardeşlerin çok yetenekli sporcular olduğunu da dile getiren Çeker, sözlerini şöyle tamamladı: ''Bayan güreşinde henüz yeterli seviyede değiliz. Şayet bu sporcular Bayan Milli Takımımızda lokomotif görevi yapabilecekse ve kısa vadede bize başarılar getirecekse, neden milli mayomuzu giyemesinler? Türk vatandaşlığı için başvuruları yapıldı. Umarım en kısa zamanda başvuruları sonuçlanır ve bu sporcuları Türk Milli Takımı'na kazandırırız.''