Minderde de olmadı

Tempo24-



Pekin Olimpiyatları’nda mindere çıkan Türk güreşçiler de beklenen performansı ortaya koyamadı. 66 kiloda Şeref Eroğlu ve 74 kiloda Şeref Tüfenk, daha ilk müsabakalarında rakiplerine yenilerek elendiler.



66 kiloda Avrupa ve Dünya Şampiyonu, 2004 Atina Olimpiyatları ikincisi Şeref Eroğlu, ilk turu maç yapmadan geçti. 2. turda Dünya Şampiyonu Bulgar Nikolay Gergov ile karşılaşan Eroğlu, 1-1 sonuçlanan ilk periyotu, son teknik puanı rakibi aldığı için yitirdi. 2. periyotu da 2-1'lik skorla Bulgar güreşçi kazanınca, Şeref Eroğlu karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı.



Şeref Eroğlu'nu yenen Bulgar güreşçi, 3. turda Rus Sergey Kovalenko'yu da yenmesine karşın, yarı final müsabakasında Kırgız Kanatbek Begaliev'e yenildi. Böylece Eroğlu, repesajda mücadele etme şansını da kaybetti.



74 kiloda Avrupa ikincisi Şeref Tüfenk de ilk turda Azeri Ilgar Abdulov karşısında son derece kötü bir müsabaka çıkardı. Her iki periyotu 2-1'lik skorlarla geride tamamlayan Şeref Tüfenk, müsabakayı da 2-0 yitirdi.



Tüfenk de Azeri sporcunun 2. turda Rus Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Varteres Samurgashev'e yenilmesiyle oyunlara veda etti. Grekoromen güreş müsabakaları 14 Ağustos Perşembe günü tamamlanırken, Türkiye'den 3 sporcu mindere çıkacak. 84 kiloda Nazmi Avluca, 96 kiloda Mehmet Özal ve 120 kiloda Rıza Kayaalp madalya mücadelesi verecekler.

