-Minderde bayanlar üzdü İSTANBUL (A.A) - 15.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nın dördüncü gününde, bayanlar 55, 59 ve 63 kilolarda müsabakalar tamamlandı. Türkiye'yi temsil eden sporcular, dereceye giremedi. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki şampiyonada, bayanlarda 55, 59 ve 63 kilolarda eleme ve final karşılaşmaları yapıldı. Bayanlar 55 kiloda Emriye Musta, ilk turda Japon rakibi Saori Yoshida'ya mağlup oldu. Yoshida'nın finale çıkmasıyla repesaj şansı yakalayan milli güreşçi, bu maçta ABD'li rakibi Helen Louise Maroulis'e yenilerek şampiyonaya veda etti. Musta, olimpiyat vizesi de alamadı. Olimpiyat vizesinin alınmadığı bayanlar 59 kilo mücadelesinde Leyla Metin, ilk turda Macar rakibi Gabriella Sleisz'i mağlup etti. İkinci turda İsveçli Sofia Magdelena Mattsson ile karşılaşan Leyla Metin, bu maçta mağlup oldu. İsveçli güreşçinin finale çıkmasıyla repesaj şansı yakalayan Leyla Metin, repesaj mücadelesinde de Moğolistanlı Dorj Narmandakh'a yenilince, madalya şansını yitirdi. Bayanlar 63 kiloda, Türkiye'yi asıl adı Rekvava Yulya olan ve şampiyona öncesinde Türk vatandaşlığına geçen Elif Jale Yeşilırmak temsil etti. Yeni ismiyle ilk maçına çıkan milli sporcu, ilk turda Kanadalı Justine Angelle Bouchard'ı mağlup etti. İkinci turda Çek rakibi Michala Spoustova'ya yenilen Elif Jale Yeşilırmak, şampiyonaya veda etti. Yeşilırmak, şampiyonada hedefi olan olimpiyat vizesine de ulaşamadı. Bayanlarda Türkiye, üçüncü günde yapılan 48 ve 51 kilolarda da derece elde edememişti. Bayanlarda dünkü müsabakaları 1 altınla kapayan Japonya, bugün 2 altın 1 bronz madalya kazanarak, adeta ambargo koydu. Bayanlar 55 kiloda 2002'den bu yana düzenlenen tüm dünya şampiyonalarında altın madalya kazanan Japon güreşçi Saori Yoshida, İstanbul'da da birincilik kürsüsüne çıktı. Japon sporcu, final karşılaşmasında Kanadalı rakibi Tonya Lynn Verbeek'i 2-1 (1-0, 2-2, 3-2) yenerek karşılaşmadan galip ayrıldı. Bayanlar 63 kiloda da Japon güreşçi Kaori Icho, 7. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.