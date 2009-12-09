Minare yasağı sanal ortamda delindi

T24 - İsviçre, minare yasağının ardından Türk hackerların bombardımanına uğradı. Ülkeyi temsil eden 'ch' uzantılı 2 binden fazla internet sitesi çökertildi. Hackerlar sitelere de minare fotoğrafları yükledi.



Referandumla ortaya çıkan 'minare yasağı' İsviçre'yi sanal ortamda da zor durumda bıraktı. Yasağın ekonomiyi vuracağı konuşulurken, hackerlar erken davrandı. Türk bilgisayar korsanları, İsviçre'yi simgeleyen 'ch' uzantılı 2 binden fazla siteyi çökertti.



Sanal alemdeki saldırıları tüm ayrıntılarıyla duyuran bir sitede yer alan verilere göre, Türk hackerlar, İsviçre sitelerini adeta bombardımana tuttu. En çok saldırıyı ise 'iskorpitx' adlı dünyaca ünlü Türk grubu gerçekleştirdi. Turizmden, kozmetiğe farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalara ait siteler çökertildi. Hackerların en çok aktif olduğu tarihler ise 3-4 Aralık günleriydi. Sanal saldırılar, azalarak devam ediyor.



