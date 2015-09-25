Mina'daki faciadan sonra İran 3 günlük yas ilan etti

Mina'da şeytan taşlama sırasında çıkan izdihamda 753 hacı hayatını kaybetti, 887 kişi yaralandı. Faciadan sonra İran 3 gün yas ilan etti.

AFP'nin Suudi sivil savunma yetkililerine dayandırdığı habere göre; yaşanan izdiham sonrası kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İran'da 3 günlük yas ilan edildi

İran'da, Mina'daki izdihamda hayatını kaybedenler için 3 gün yas ilan edildi.



Facianın yaşandığı Mina'da 160 bin çadır bulunuyor

Mekke'ye 5 kilometre mesafede bulunan Mina'da hacıların geceyi geçirdikleri 160 bin çadır bulunuyor. İzdihamın yaşandığı 204 numaralı sokak, hacıların Mina'da "şeytan taşladığı" bölgeye giden iki anayoldan biri. Olay yerindeki muhabirler, izdiham sırasında bazı hacıların köprüden düşerek hayatını kaybettiğini bildiriyor.