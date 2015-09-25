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Mina'da kayıp 18 Türk'ten 5'ine ulaşıldı

Haber alınamayan 13 kişiye ise ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi

25 Eylül 2015 01:40

Mina'daki izdiham nedeniyle kendilerine ulaşılamayan 18 kişiden 5'iyle iletişim kurulduğu bildirildi.

CNN'de yer alan habere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, izdiham nedeniyle kendilerine ulaşılamayan 18 kişiden birine daha ulaşıldı. Böylece ulaşılan hacı sayısı 5'e yükseldi.

Beş hacının da sağlık durumlarının iyi olduğu, haber alınamayan 13 kişiye ise ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hac İdare Merkezinde oluşturulan kriz masasında izdihama ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Başkanlığın şemsiyesi altında giden hacılardan herhangi birisinin üzücü hadisenin yaşandığı saatte o bölgede olmadığını belirterek, "Ancak buna rağmen 2 seyahat acentemizin hacıları, aynı saatte bu hadise içerisinde olmuş ve bu kardeşlerimizden henüz haber alınamamıştır. Her iki seyahat acentemizin her birisinden toplam 18 hacımıza henüz ulaşılamamıştır" demişti.

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