Mina Başaran'ın Instagram hesabı kapatıldı

Mina Başaran'ın Instagram hesabı ailesi tarafından alınan kararla kapatıldı.

Başaran Yatırım Holding’e ait özel jette bulunan Mine Başaran ve 7 arkadaşının yanında 2’si kadın pilot, 1’i hostes 11 kişi hayatını kaybetti.

İran Ulusal Sivil Havacılık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, jetin yerel saatle 16.59’da İran hava sahasına girdiği, 18.09 civarında (TSİ 17.39 ) düştüğü belirtildi. Mine Başaran’ın kız arkadaşlarıyla Dubai’ye bekarlığa veda partisine gittiği ve dönüşte kazanın yaşandığı ifade edildi.

Kazanın ardından Mine Başaran’ın Instagram hesabı da fotoğraflarının kullanılmaması için ailesi tarafından kapatıldı.

14 Nisan'da evlenecekti

Mine Başaran Ekim ayında nişanlandığı Metprint Baskı Sistemleri’nin sahibi Murat Gezer ile 14 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek düğünle evlenecekti. Anne Beril Başaran’ın, mega yat iç mekan tasarımına Mine ismini verdiği öğrenildi. Mine Başaran’ın adı Başaran Yatırım Holding’in Kadıköy’da yaptığı bir rezidans projesine verilmişti. Mine Başaran Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştu. Londra’da da yüksek lisansını tamamlamıştı.