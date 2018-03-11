Mina Başaran kimdir?

Ailenin tek kızı olan ve işleri babasından devralmaya hazırlanan Mina Başaran 28 yaşındaydı.
Ekim ayında işadamı Murat Gezer ile nişanlanan Mina Başaran, bekârlığa veda partisinden dönüyordu.
Mina Başaran, 2013 yılında Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi oldu.
Gıda, turizm, yatçılık, inşaat ve enerji alanlarında iş yapan Hüseyin Başaran'ın işlerindeki en büyük yardımcısı kızı Mina Başaran'dı.
Başaran, Koç Üniversitesi'nde işletme bölümünü okuduktan sonra European Business School'da lüks marka yönetimi üzerine master eğitimi almıştı.