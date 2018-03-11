T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mina Başaran kimdir?

Ailenin tek kızı olan ve işleri babasından devralmaya hazırlanan Mina Başaran 28 yaşındaydı

11 Mart 2018 23:35

Ailenin tek kızı olan ve işleri babasından devralmaya hazırlanan Mina Başaran 28 yaşındaydı.

Ekim ayında işadamı Murat Gezer ile nişanlanan Mina Başaran, bekârlığa veda partisinden dönüyordu. 

Mina Başaran, 2013 yılında Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 

Gıda, turizm, yatçılık, inşaat ve enerji alanlarında iş yapan Hüseyin Başaran'ın işlerindeki en büyük yardımcısı kızı Mina Başaran'dı.

Başaran, Koç Üniversitesi'nde işletme bölümünü okuduktan sonra European Business School'da lüks marka yönetimi üzerine master eğitimi almıştı.

ETİKETLER

Mina BaşaranHüseyin Başaran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24