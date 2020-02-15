Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yönetimine aday

Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Genel Kurul sürecinde yönetime talip oldu.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği çatısı altında çalışan mimarların 2 yıl önce bir araya gelerek oluşturduğu Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Genel Kurul sürecinde yönetime aday oldu. Genel Kurul öncesi çalışmalarına başlayan ücretli çalışanların, akademisyenlerin, kamu çalışanlarının, serbest mimarların yer aldığı harekette daha önce şube yönetiminde yer alan isimler de bulunuyor.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi de 15-16 Şubat’ta 46. Olağan Genel Kurulunda yapılacak olan çalışmalarla yönetim kurulunda yer almaları durumunda, mimarlık ortamında da meslek odasından da bazı şeyleri değiştirmeyi, dayanışma esaslı pratikler oluşturmayı hedefliyor. Ranta dayalı inşaat sektörünün mimarlık mesleğini tahakkümü altına aldığını savunan MDTH, "Bu sistemi sadece mimarlık üzerinden değiştiremeyebiliriz ama gedikler açabileceğimize ve birlikte nefes alabileceğimize inanıyoruz" diyor.