Mimarlardan Obama’ya çağrı: Atatürk Orman Çiftliği'nden vazgeçin

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine inşa edilmesi planlanan ABD elçilik binası için mimarlar, ABD Başkanı Barack Obama’ya mektup yazmaya hazırlanıyor.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre Mimarlar Odası, ABD Başkanı Obama’ya mektup yazarak sorunu uluslararası platforma taşımaya hazırlanıyor. TMMOB’ye bağlı meslek odası, Beyaz Saray’a “Bu araziden vazgeçin” diyecek.

‘Araziyi hükümetiniz önerdi’

Geçen hafta AOÇ arazisine yapılması planlanan diplomatik bina için mimari projenin bitirilmesinin ardından birkaç akademisyen ve Mimarlar Odası yöneticileri elçiliğe çağırıldı. Mimarlık Odası yöneticileri ise proje tanıtımına “arazinin AOÇ’ye iade edilmesi gerektiğini” savunarak tepki gösterdi. Mimarlar, bu alanda yapılaşmanın hukuksuz olduğunu hatırlattıkları ABD’li yetkililerden “Bu araziyi sizin hükümetiniz önerdi” cevabını aldı.

Mimarlardan eylem planı

AOÇ arazisine yapılması planlanan elçilik binasını geçen dönemde protesto eden Mimarlar Odası, yeni eylemlere hazırlanıyor. AOÇ mücadelesiyle simgeleşen isimlerden Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, kendilerine “şartlı olarak verilen araziyi ranta çevirme yaklaşımı” nedeniyle Gazi Üniversitesi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Büyükelçilik binası için proje çizimlerinin Türk mimarlara ait olduğunu dile getiren Candan, bu mimarlardan hukuksuz olduğu düşünülen bu yapıdan imzalarını çekmelerini isteyeceklerini de ifade etti.

Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan, kendilerini AOÇ arazisine yapılacak bir yapı için tanıtım toplantısına çağıran ABD Büyükelçiliği’ni ise “kendilerince iyi bir şey yaptıklarını düşünüyorlar ama yanlış yerde doğru yöntem olmaz” diyerek eleştirdi. Türkiye’deki ABD elçiliğinden aradığını bulamayan Mimarlar Odası, ABD Başkanı Obama’ya önümüzdeki hafta bir mektupla durumu anlatmaya hazırlanıyor.