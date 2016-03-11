Mimarlar Odası’ndan Danıştay binasının yıkımına tepki

Mimarlar Odası, Ankara’da bulunan eski Danıştay binasının yıkılmasına tepki gösterdi. Ankara şube başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Yürütmeyi durdurma kararı olan, eski Danıştay binasını bugün yıktılar. Yıkılan sadece binalar değil, hukuktur” dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sıhhıye’de bulunan eski Danıştay binasının korunması için tescil davası açmıştı. Binanın yıkımı için yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme kararı çiğnenerek bina yıkıldı. Binanın yıkımı, mimarları isyan ettirdi.

Tezcan Karakuş Candan, “Bugün bir kez daha mahkeme kararı çiğnendi, Danıştay binasının yıkılmaması için açtığımız tescil davasında 11. İdare Mahkemesi, telafisi imkânsız zararlar doğuracağı gerekçesiyle yürütmeyi durdurmuştu. Mahkeme kararı çiğnenerek, yapılan yıkım için gerekli suç duyurularında bulunacağız. Ülkemizde, kentimizde artık hukuku yıkıyorlar. Cumhuriyet dönemi mimarilerini yok ediyorlar. Danıştay binası da Cumhuriyet dönemi mimarisine aittir. Mimari projesi Doğan Tekeli ve Sami Sisa’ya aittir. Kentimiz kaybediyor, kentlimiz kaybediyor; hem hukuk, hem de geleceğimiz kaybediliyor?” dedi.

Candan, alana giderek yetkilileri uyardıklarını söyledi ve” Yıkım esnasında, yürütmeyi durdurma kararını, yetkililere avukatlarımız aracılığıyla elden ilettik. Yıkımı durdurmaları gerekirken, devam edildi. Mahkeme kararını iletmemize rağmen, mahkeme kararı görmezden gelindi. Yetkili kişilerce ilgili tutanağı yıkım alanında tutuldu. Hukuk tanımayan kişiler hakkında gerekli mercilere suç duyurularında bulunacağız. Danıştay binasının böyle alelacele yıkımı, üstüne basarak söylüyoruz, yıkımı durduran mahkeme kararına rağmen yıkımını asla kabul etmiyoruz. Sorumlular, bunun hesabını yargı önünde verecekler.”