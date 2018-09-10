Mimarlar Odası yalanladı; Sur'da yapılan villalar kime verilecek?

Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi, yaptığı yazılı açıklama ile Sur'da yapılan villaların Sur halkına verileceği haberini yalanladı. Açıklamada, "Yapılan villaları Sur’un gerçek sahibi, emekçi Sur halkının yüksek bedeller karşılığında alma gücü bulunmadığına göre beyaz yakalı sermaye sınıfının hizmetine sunulacağını söylemek yanlış bir öngörü olmayacaktır" denildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi son günlerde bazı yayın organlarında yer alan “Surmağdurlarına Sur’da yeni tarihi evler yapılıyor ve yakın zamanda kendilerine teslim edilecek” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Açıklamada, 11 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Sur kentinin yasaklı altı mahallesinde 87 adedi tescilli ve 247’si de tescile değer tarihi yapı olmak üzere toplamda 4985 adet yapının yıkıldığı bilgisine yer verildi.

“21 Mart 2016 tarihinde Sur’un neredeyse tamamı için, Bakanlar Kurulu, Acele Kamulaştırma kararı almış ve Sur halkının mülksüzleştirilme süreci başlatılmıştır” denilen açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sur’da yaşayanlara sunduğu seçeneklere de yer verildi:

“2016 Haziran ayında henüz Sur’da tarihi kırım tam olarak yaşanmamışken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sur sakinlerinin Sur’u terk etmesi için çok ağır seçenekler dayatıp başka adresler göstermiştir.

1- Surlu parasını alıp tapusunu bize teslim edecek.

2- Surlu ‘bana daire verin’ diyorsa Diyarbakır, Urfa, Mardin, İstanbul’da TOKİ’lerde daire verelim ama vereceğimiz daire fiyatının farkını ödemek zorunda kalacak.

3- Surlu eğer kendi evini yapmak isterse arsası kendisinin olacak ve imar planına uygun yapacak ya da hapis cezası verilecek, şeklindedir.

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere bakanlığın 2016 yılında Sur’un demografisini değiştirme, Surluları kendi yurdu ve kenti içinde zorunlu göçe maruz bırakarak yaşam alanlarından uzaklaştırma kararını verdiği görülmektedir. Yani Surhalkının Sur’da yaşaması için çok zor şartlar öne sürerek Sur’dan çıkışları meşrulaştırılmak istemiştir.”

Sur’un uğradığı tarih ve kültür yıkım sonrası Sur ’da tarihi doku ile alakası olmayan yüksek bedelli bazalt makyajlı onlarca villa yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Yapılan villaları Sur’un gerçek sahibi, emekçi Sur halkının yüksek bedeller karşılığında alma gücü bulunmadığına göre beyaz yakalı sermaye sınıfının hizmetine sunulacağını söylemek yanlış bir öngörü olmayacaktır. Hakikati çarpıtmaya dönük bu tür haberlerin toplum nezdinde hiçbir karşılığı ve değerinin olmayacağının bilinmesini isteriz.”