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Mimarlar Odası: Saray'ın aylık soğutma bedeli, 4 bin asgari ücrete denk gelen 3,6 milyon lira!

Sarayın 6 aylık ısıtma bedeli de 10 milyon lirayı buluyor...

29 Ocak 2015 11:44

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ısıtma maliyetinden sonra tahmini soğutma maliyeti de hesaplandı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Klima ile soğutulacağını düşünürsek günde 10 saatlik bir soğutma ile enerji gideri aylık 600 bin lira. Saraya giden muhtarlar sarayın bir aylık serinleme bedelinin 660 muhtarın aldığı maaşa denk olduğunu biliyorlar mı?" dedi.

Candan Adana'da Karaisalı ilçesini örnek vererek şöyle devam etti:

"Soğutmada 6 aylık bedel 3 milyon 600 bin lira yapar. Yaklaşık 4 bin kişinin asgari ücretine bedel bir rakamdan bahsedebiliriz. Adana'daki normal bir evin tasarruflu klima kullandığı ve aynı saatlerde soğutma yaptığını düşündüğünüzde maliyet aylık 100-150 lira civarında olur. Haneyi 4 kişilik bir aile kabul ettiğimizde normal bir ev kişi başı 25 liralık soğutma maliyeti çıkar. Adana'da bulunan Karaisalı ilçesinin yaklaşık nüfusu 23 bin kişi olduğuna göre; tümünde Kaçak Saray'a harcanan soğutma bedeli ile soğutma yapılabilir. Tüm ilçe serinleyebilir" dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi daha önce; Saraydaki ısıtma bedellerinin tüm Bayburt ilini ısıtılabileceğini vurgulayarak Sarayın 6 aylık ısıtma bedelinin 10 milyon lirayı bulduğunu belirtmişti.

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