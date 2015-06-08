Mimarlar Odası: Kaçak saray acilen tahliye edilmeli

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 7 Haziran Genel Seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın derhal boşaltılması gerektiğini belirterek, "Kaçak Saray'da ikamet edenler acilen tahliye edilmelidir" dedi. Zete’den Hülya Karabağlı’nın haberine göre, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkındaki iddialarını hatırlatan Mimarlar Odası, "Arınç sözünde dur" diye seslendi.

Mimarlar Odası, “Ankara’yı parsel parsel sattı. 8 Haziran’da açıklayacağım” diyen Bülent Arınç’a seslendi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan yaptığı yazılı açıklama ile “sürecin takibindeyiz” diyerek, Arınç’ı sözünde durmaya ve Ankara’nın nasıl parsel parsel satıldığını açıklamaya davet etti. Candan, “Çocuklarımızın geleceğini çalmaya yeltenenler, yargı önünde hesap verene kadar bu dava bitmeyecek” dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan şunları söyledi:

“Bülent Arınç, Ankara’nın nasıl parsel parsel satıldığına ilişkin Gökçek ile ilgili iddialarını seçim sonrasında 8 Haziran’da açıklayacağını söylemişti. Seçim bitti, sıra Bülent Arınç’ta, Gökçekle ilgili iddiaların takipçisiyiz, açıklamalarını merakla bekliyoruz.”

Candan şöyle devam etti:

“Fikri takip yapıyoruz, herkes sözünün arkasında durmalı. Biz halkımıza söz verdik, yaşam alanlarımızı daraltarak nefeslerimizi kesmeye çalışanlar, çocuklarımızın geleceğini çalmaya yeltenenler, yargı önünde hesap verene kadar bu dava bitmeyecek dedik ve gereğini yapıyoruz. Bülent Arınç’da, sözünde dursun ve 8 Haziran’da açıklayacağım dediği Ankara’nın parsel parsel satışlarını açıklasın.”

‘Kaçak saraya en ağır kaçak kararı seçim sonuçları olmuştur’

Seçim sonuçlarına da Cumhurbaşkanlığı Sarayı üzerinden değinen Candan “Halkımız, Atatürk Orman Çiftliği’nde, Atatürk’ün vasiyeti ve hukuk ihlal edilerek, kamusal alan gasp edilerek, vergilerimiz çarçur edilerek yasadışı şekilde yapılan Kaçak Saray’ın vicdanlarda da kaçak olduğunu, lüks ve şatafat içerisinde bir yaşam sürüldüğünü ve bunu kabul etmediğini seçim sonuçları ile tescil etmiş oldu. Yargı kararları ile iki kez kaçak duruma düşen Kaçak Saray’a en ağır Kaçak kararı seçim sonuçları olmuştur. Kaçak Saray’da ikamet edenler tahliye edilmeli” dedi.

Atatürk’ün vasiyeti ihlal davası 9 Haziran’da

Saray mücadelesinde önemli bir eşik olan Atatürk’ün Vasiyeti İhlal davasının 9 Haziran’da karara bağlanacağını belirten Candan, 9 Haziran’da saat 10.00 da 26.Asliye Mahkemesinde görülecek karar duruşmasına herkesi davet etti.