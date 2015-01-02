Mimarlar Odası: Erdoğan sarayda sağlıklı beslensin diye kümes kuruldu, organik sebze yetiştiriliyor

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Candan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sağlıklı beslenmesi için sarayda kümes kurulduğunu açıkladı. Candan, ayrıca organik sebzelerin yetiştirilmesi için taşeron şirketlerden bahçıvanların çalıştırılmaya başlandığını söyledi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na ilişkin yeni rakamlar açıkladı. Yurt gazetesinden Mert Taşçılar’ın haberine göre, Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, sarayın bahçesinde çakıl taşlarından üretilen 490 ton tamburlu taş kullanıldığını söyledi. Yaptıkları hesaplamalara göre taşların alındığı firmanın 216 bin TL kar ettiğini belirten Candan, toplamda sadece bu taşların ülke ekonomisine maliyetinin 1.5 milyon lira olduğunu aktardı. Candan, sarayda çalışan işçiler için de taşeron hizmeti alındığını açıkladı. Candan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlıklı beslenmesi için organik ürünler yetiştirmek üzere bu işçilerin arasında bahçıvanların da bulunduğunu aktardı. Candan, saraya bu doğrultuda kümes kurulduğunu da belirtti.

‘Gökçek hukuksuzlukta ısrar ediyor’

Mimar Candan, Atatürk Orman Çiftliği’nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yaptığı bir diğer inşaat olan ANKAPARK projesine değindi. Candan, mahkemenin son imar kararlarına da yürütmeyi durdurma verdiğini belirtti. Ancak Gökçek’in planlarda ufak değişiklikler yaparak yargı kararlarına uymayacağını açıklamasını anımsatan Candan, “Gökçek her defasında hülle yoluyla plan değiştiriyor. Oraya 1 milyar lira harcadığını açıklıyor ama babasının parasını değil halkın parasını harcadığının farkında değil. Böyle yaparak hukuksuzluğa devam edeceğini söylüyor ama biz de Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkımızı o da olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gideceğimizi söylüyoruz. O kadar büyük oyuncakları zemini bataklık olan bir alana inşa etmesi çok sakıncalı ve büyük kazalara yol açabilir” ifadelerini kullandı.