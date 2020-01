Mimarlar Odası: Dünya Mimarlar Günü Türk mimarlar için kutlanası bir gün değil

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- DÜNYA Mimarlık Günü kapsamında açıklamalarda bulunan TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Can Şimşek, Dünya Mimarlık gününün Türk Mimarlar için çok da kutlanası bir gün olmadığını söyledi.

Bursa Akademik Odalar Birliği\'nde gerçekleştirilen programda Dünya Mimarlık Günü kapsamında TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Can Şimşek, Mimarlar Odası Bursa Şubesi adına açıklamalarda bulundu. Her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü tüm dünyada Dünya Mimarlık Günü olarak kutlanan bugünün Türk Mimarlar için çok da kutlanası bir gün olmadığını söyleyen Can Şimşek, şöyle dedi:

\"Uluslararası Mimarlar Birliği üyeleri dünya çapında sorumlu, yenilikçi ve toplumları zenginleştiren mimarlık vizyonlarını ve başarılarını kutlarlarken, Türk mimarlar olarak gündemimizin dünya genelinden bir hayli farklı olduğunu ifade etmek durumundayız. Tüm dünya mimarları için bir kutlama günü olan bu önemli günün, bizler için yalnızca ülkemizde mimarlık yapılan eski güzel günleri anmanın bir vesile haline geldiğini üzülerek görüyoruz.\"

Tüm dünyada, özellikle gelişmiş ülkelerde, mimarlık mesleğinin kentleri ve toplumları zenginleştiren misyona sahip olduğuna dikkat çeken Şimşek, mimarlığın, bir çılgınlık halinde ekonominin ana unsuru haline gelen yapı sektöründe prosedürleri yerine getirmek için var olan bir ara eleman düzeyine devlet eliyle indirgendiğini söyledi.

\'MİMARLIKTA NİCELİK, NİTELİĞİN ÖNÜNE GEÇTİ\'

Mimarlık okullarının sayısının da son yıllarda arttığına ve bu durumun eğitim kalitesini olumsuz etkilediğine de değinen Şimşek, şöyle dedi:

\"Daha 15 yıl önceye kadar 20’yi geçmeyen mimarlık okulları sayısının 140\'ı bulduğu; öğretim üyeleri dahi olmayan bölümlerden her yıl 4000\'den fazla mezunun mimarlık ortamına katıldığı, niceliğin niteliğin önüne geçtiği bir meslek ortamında ve plansızçarpık kentleşmelerin odağında mesleğimizin çok da hak ettiği bir noktada olmadığını görebiliyoruz. Nitelikli tasarım hizmetlerinin sınırlı bir çevrede uygulanma imkânı bulduğu; iyi mimarlığı teşvik edecek yaptırımların yok denecek kadar az olduğu bir ülkede iyi mimar olabilmenin ve iyi mimar kalabilmenin Türk mimarlar için dünya mimarlarından çok daha zor olduğuna inanıyoruz. \'Çılgın projeler\' adı altında tasarım ucubelerinin birbiri ardına yükseldiği; kamu yapılarının mimarlık yarışmalarıyla değil, siyasi ilişkilerle projelendirildiği, kentsel dönüşüm adı altında var olanı yıkıp 2 mislini yapmanın teşvik edildiği, imar yönetmeliklerinin kentleri biçimlemek için değil, daha fazla inşaat yapabilmek için gün aşırı değiştiği bir mimarlık ortamında Dünya Mimarlık Günü\'nün Türk mimarlar için çok da kutlanası bir gün olmadığını üzüntüyle paylaşıyoruz. Ancak yine de umutlarımızı kaybetmiyor; \'2017 Dünya Mimarlık Günü\'nün tüm Türkiye’de mimarca yaklaşımlarla gelişen kentler ve iyi tasarlanmış, nitelikli ve topluma zenginlik katan binalar için bir umut olmasını diliyoruz.\"