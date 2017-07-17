Mimarlar Odası: Büyükşehir planı değiştirdi; Anıtkabir'in çevresine konut izni verildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin geçen yıl mayıs ayında “Anıtkabir Koruma Amaçlı İmar Planı” değişikliklerine ilişkin meclis kararının planları bir yıl sonra askıya çıktı. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi duruma tepki göstererek, “Askıya çıkan plan değişikliğinde yeni yapılaşma öngörülüyor. Anıtkabir tüm ulusa ait anıtsal bir alandır, her ne amaçla olursa olsun, yapılaşmaya açılamaz” dedi.

Birgün'de yer alan ahbere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin geçen yıl mayıs ayında aldığı kararla 1/5000 ölçekli nazım 1/1000 ölçekli “Anıtkabir Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” değişikliğine gitmesine tepki gösteren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Kişilere ait alanların kamulaştırıldığını" ifade ederek, 'Anıtkabir'in Tarihi Sit Alanı'ndaki park alanı olarak gösterilen alanın askeri alan olarak belirlenerek yapılaşmayla karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

Ankara Şube Başkanı Candan, plan değişikliği ile Anıtkabir Tarihi Sit Alanı'ndaki park alanı olarak gösterilen alanın askeri alan olarak belirlenerek yapılaşmayla karşı karşıya bırakıldığını, Anıtkabir Muhafız Bölüğü’nün bulunduğu 37 bin 960 metrekarelik alanın yıkılması durumunda da 12,50 metre yüksekliğinde yaklaşık 12 bin metrekarelik yapılaşma öngörüldüğünü ifade etti.

“Anıtkabir ne kışla ne de konut alanıdır”

Açıklamasında “Her ne sebeple olursa olsun Anıtkabir alanı ne bir kışla ne de sağından solundan alanı daraltılarak, konut olarak kullanılması öngörülen bir alandır” diyen Candan, plan değişikliğinin Anıtkabir'e yönelmenin adımları olduğunu belirtti.

"Anıtkabir ulusa aittir"

Koruma kurulunun uygulamaya izin veren kararı ile birlikte plan değişikliğini yargıya taşıyacaklarını bildiren Candan, açıklamasında şunları söyledi:

"Tüm dünyaya mal olmuş tarihsel bir alana dair plan ölçeğindeki değişiklikler, 'ben yaptım oldu' yaklaşımıyla yapılamaz. Anıtkabir'e ilişkin her bir adımın meslek odaları, uzmanlar, üniversiteler ve toplumla paylaşılarak yapılması zorunluluktur. Şeffaf bir süreç işletmeden, meslek odalarından görüş almadan Anıtkabir plan değişikliğinin karardan bir yıl sonra askıya çıkartılmasının amacı çok açıktır. Alıştıra alıştıra, adım adım Anıtkabir alanlarını daraltmak, itibarsızlaştırmak, toplumun değer verdiği alanları mekansal olarak değersizleştirmeye çalışmaktır. Anıtkabir’e geçen yıl yapılan oyuncak alanını, futbol sahasını ve birkaç gün önce Anıtkabir'e ilişkin bakımsızlık, hoyratça kullanım süreçlerinin basına yansıdığını düşündüğümüzde Anıtkabir'e yönelik sistematik bir müdahale süreci karşımıza çıkıyor. Anıtkabir anı ve saygı mekânı olan bir alan ve tüm ulusa ait. Anıtkabir’e ilişkin plan değişikliği ile alanın daraltılması, kamulaştırma kararlarından vazgeçilmesi ve her ne sebeple olursa olsun yapılaşmanın arttırılmasını reddediyoruz, Anıtkabir ulusa aittir."

"Güvenmiyoruz"

Candan, plan hükümlerinin 6. Maddesindeki müdahale biçimleri paftası kısmında “Müdahale biçimleri paftasında yıkılacak yapılar olarak gösterilen, kentsel tasarım açısından uygulama açısından mevcut haliyle kullanımına devam edebilir. Müdahale Biçimleri Paftasında "yıkılacak yapılar" olarak gösterilen yapıların, plânda öngörülen Kentsel Tasarım Projesi'nin uygulama aşamasına kadar mevcut halleri ile kullanımına devam edilebilir” ifadelerinin de yer aldığına dikkati çekti. Müdahale paftalarının da kamuoyuyla paylaşılmasını isteyen Candan, "Koruma Kurulu'na, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ve bir gecede Cumhuriyet değerlerini yıkma kararı verenlere güvenmemek için onlarca nedenimiz var" dedi.