Mimarlar Odası, Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı ihalesini yargıya taşıdı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Bolu’da Gölcük Tabiat Parkı‘nın dağ köşkü ve bungalovlar (tahtadan yapılmış tek katlı ev) yapılması ve göl gazinosunun işletmeye devredilmesine ilişkin ihalenin iptali için yargıya başvurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Hepimizin belleklerinde yer eden doğa harikası Gölcük Milli Parkı’nın işletmesinin özelleştirmeye devredilmesi, konaklama kapasitesinin arttırılması için yapı yapılması doğru bir yaklaşım değil. İhalenin iptal edilmesi için dava açtık” dedi. Candan, "Bolu Belediye Başkanı'nın kiracısı olduğu kamusal bir alanı kanuna aykırı şekilde ihaleye çıkartması, kamusal alanı özelleştirmeye çalışması, Bolu Beyliği gibi davranmasının cevabını yargı verecektir" ifadelerini kullandı.

Belediye hem kiracı, hem kiraya veriyor

"Belediyenin böyle bir ihale yapma yetkisi yok" diyen Candan, “Milli Parklar Kanunu'nun hem işletme hem de izinler bölümünde belediyelere bir yetki verilmemiştir. Bolu Belediyesi kendi mülkiyetinde olmayan Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın mülkiyetinde olan ve hepimize ait bir değer olan Mili Parkı mal sahibi gibi ihaleye çıkartmaz. Bu ihale yasa dışıdır. İhaleye giren de ihaleyi yapan da suç işlemektedir. Gölcük, Belediye Başkanının malı değil, halkındır. Kiracılığını bilecekse bilsin, yapamıyorsa bakanlığa devretsin.” ifadelerini de kullandı.

Gölcük’e telafisi mümkün olmayan zararlar verilmesine insan olanın vicdanı el vermez

Gölcük Tabiat Parkı'nda yapılacak inşai faaliyetlerle telafisi mümkün olmayan zararlar verileceğini ifade eden Candan, "Ekosistemin sürekliliği, ekolojik dengenin korunması zorunluluğumuzdur. Yapılacak inşai faaliyetler ekosistemin bütünlüğünü bozacak. Yaban hayatı tahrip edilecek, konaklama kapasitesinin arttırılması ile toprak, su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratacaktır. Gölcük’e telafisi mümkün olmayan zararlar verilmesine insan olanın vicdanı el vermez” şeklinde konuştu.

Bolu, belediye midir, beylik midir?

"Bolu Belediye Başkanı'nın kiracısı olduğu kamusal bir alanı kanuna aykırı şekilde ihaleye çıkartması, kamusal alanı özelleştirmeye çalışması, Bolu Beyliği gibi davranmasının cevabını yargı verecektir" diyen Candan, "Bolu Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde bir Belediye midir, yoksa beylik midir" sorusunu sordu.