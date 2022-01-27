Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nden Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve beraberindeki heyet CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’nun Mimarlar Odası Ankara Şube heyeti ile görüşmesinde CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de yer aldı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi heyeti; Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Başkan Yardımcısı Ünal Kara, Şube Sekreteri Nihal Evirgen ile Yönetim Kurulu üyeleri Muteber Osmanpaşaoğlu, Songül Üzgün ve Ali Atakan’dan oluştu.

Mimarlar Odası’ndan yapılan açıklamaya göre ziyarette, “Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin işten çıkarmalar, sürgünler ve soruşturmalarla susturulmaya çalışılması ve iktidarın odalara yönelik susturma girişimleri” ele alındı.