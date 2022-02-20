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Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanlığı'na Tezcan Karakuş candan yeniden seçildi

20 Şubat 2022 21:36

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin başkanlığına Tezcan Karakuş Candan yeniden seçildi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 47. Olağan Genel Kurulu bitti. Şubenin yeni yönetimini belirlemek için Mimar Kemal Ortaokulu’nda bugün yapılan seçim, Demokrasi İçin Mimarlar Platformu’nun tek listesiyle yapıldı.

Tezcan Karakuş Candan yeniden başkan seçilirken Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yeni yönetim kurulu Ali Atakan, Nihal Evirgen, Muteber Osmanpaşaoğlu, Tuğba Arslan, Ünal Kara ve Onur Lami Yalman’dan oluştu.

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