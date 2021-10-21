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Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan, Gökçek hakkında ifade verecek

21 Ekim 2021 18:22

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Başkan Tezcan Karakuş Candan’ın, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yaptığı suç duyurusu kapsamında ifadeye çağrıldığı duyurdu.

Melih Gökçek, kapatılan hastanelerin yeniden açılması amacıyla Hastanemi Açın Platformu eylemleri döneminde yaptığı sosyal medya paylaşımlarında Candan’ı kışkırtıcılıkla suçlamış ve İçişleri Bakanlığı’na ihbar etmişti.

Candan ise Gökçek hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” ve “hakaret” suçlarından dava açılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

 

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