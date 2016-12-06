Mimarlar Odası: 2002'ye kadar 14 kez yapılan acele kamulaştırma, AKP döneminde 2 bin kez uygulandı

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan Danıştay, Ankara'da Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı projesi kapsamında 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı'nda bazı binaların acele kamulaştırma ile yıkılma işlemine karşı açılan davanın mahkemece esastan reddedilmesine ilişkin "2002'ye kadar 14 kez yapılan acele kamulaştırma, AKP döneminde 2 bin kez uygulandı" dedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Büyükşehir Belediyesi'nin, Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı projesi kapsamında bulunan Bentderesi'ndeki Antik Roma Tiyatrosu'na ilişkin çalışmalarda 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı’nda bazı binaların acele kamulaştırma ile yıkılma işleminin iptaline ilişkin davanın Danıştay 6. Dairesi tarafından reddedilmesini değerlendirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Danıştay 6.Dairesi'nin kararlarını izliyoruz. Yargıya müdahale ve 12 Eylül referandumundan sonra oluşturulan bu dairenin verdiği kararlar, hukuksal sürece siyasetin müdahalesi kuşkusunu güçlendirmektedir. Taksim Topçu Kışlası'nda, dün AOÇ’de bugün Ulus’ta acele kamulaştırma işine onay veren Danıştay 6. Daire kentsel mücadele ve çevre mücadelesine bakan daire olarak görev yapıyor. Ulus’ta 1.derece arkeolojik SİT alanında acele kamulaştırılacak bir durum yok. Başkent savaş alanı oldu anlaşılan" dedi.

"Acele kamulaştırma savaş koşullarında yapılır"

Savaş koşullarında uygulanan acele kamulaştırma sayısının AKP hükümeti döneminde iki binlere ulaştığını kaydeden Candan, 2002 yılına kadar Cumhuriyet tarihinde 14 kez acele kamulaştırma yapıldığı dile getirdi.

Ancak 2002 yılından günümüze kadar bu sayının 2 bine ulaştığına dikkat çeken Candan, acele kamulaştırmanın kentsel topraklara, doğal ve tarihsel varlıklara el koyma sürecinin adı olduğunu söyledi. Ulus’un altında ve üstünde tarih yattığını ifade eden Candan, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ulus'ta hayata geçirmeye çalıştığı projeler kapsamında açılan ve iptal kararı verilen davalarda bilirkişilerin ve mahkemelerin ‘Ulus’ta tarihinden ve kültüründen bihaber uygulamalar yapılmaktadır’ kararı çok nettir. Ulus’taki uygulamalara ve plana yönelik davamız devam ederken Danıştay 6. Daire vatandaşların açtığı davayı esastan reddederek Ulusun yıkımı kararına ortak olmuştur. Bu karar hukuki ve bilimsel değildir. Ulus’taki alanların ve tarihin ranta kurban edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.