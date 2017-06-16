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Mimar Sinan'ın satılığa çıkarılan hamamı hakkında İBB Meclisi'ne soru önergesi

"Ayakapı Hamamı nezdinde, tarihi yarımada da tescillenip imar planlarına işlenen kaç tarihi yapı vardır?"

16 Haziran 2017 15:30

Mimari açıdan sanat eseri olan ve Mimar Sinan tarafından yapılan 550 metrekare alan içinde yer alan Ayakapı Hamamı emlakçı tarafından 3 milyon Euro'ya satışa çıkarıldı. CHP İBB üyesi Dr. Ümit Yurdakul, karara tepki göstererek İBB Meclis'ine yazılı soru önergesi verdi.

Gerçek Gündem'in haberine göre,  Tarihi hamamın kültür varlıklarının korunması ve turizm açısından değerlendirilmesi için sahip çıkılması gerektiğini açıklamasında belirten CHP'li Yurdakul, "Mimar Sinan'ın İstanbulda yaptığı 60’a yakın hamam olduğu biliniyor. Bu hamamların son durumu nedir? Ayakapı Hamamı nezdinde, tarihi yarımada da tescillenip imar planlarına işlenen kaç tarihi yapı vardır? Bu tarihi yapıların kaç tanesinin restorasyonu tamamlanmış, kaç tanesinde restorasyon çalışması devam etmektedir? Tarihi yarımadamızda ihmal ya da ilgisizlikten tarihi özelliğini kaybeden ya da kaybolan tarihi eserlerimiz var mıdır?" sorularını yöneltti.

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