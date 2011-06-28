-MİMAR SİNAN'IN "EN İYİ ESERİ" DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NDE PARİS (A.A) - 27.06.2011 - BM Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), Selimiye Camii ve Külliyesi'ni, ''Dünya Mirası Listesi''ne dahil etti. UNESCO'dan bugün yapılan açıklamada, Edirne'deki Selimiye Camii ve Külliyesi'nin ''Dünya Mirası Listesi''ne dahil edildiği belirtildi. 2. Selim, Selimiye Camii'ni, Edirne'de Mimar Sinan'a yaptırdı. Sinan'ın 90 (bazı kitaplarda 80 olarak geçiyor) yaşında yaptığı ve "en iyi eserim" dediği Selimiye Cami,i gerek Mimar Sinan'ın gerek Osmanlı mimarisinin en önemli yapıtları arasında yer alıyor. Caminin yapımına, kapısındaki kitabeye göre 1568 (Hicri:976) yılında başlandı. Cami, 27 Kasım 1574 Cuma günü açılması planlanmışsa da ancak II. Selim'in ölümünün ardından 14 Mart 1575'te ibadete açıldı. Fransa'da hafta sonuna kadar süren toplantıların sonunda, Selimiye Camii ve Külliyesi'nin Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi bekleniyordu. -DÜNYA MİRASI PROGRAMI NEDİR- 1972 tarihli UNESCO "Dünya Doğal ve Kültürel Mirasının Korunması Sözleşmesi"ne göre, dünyada "evrensel seçkin değer" ölçütlerine uyan kültürel ve doğal varlıklar, "Dünya Mirası" sayılıyor. "Dünya Mirası Listesi" adını taşıyan bu listeye girmeyi başaran yerler, dünya çapında statü, prestij, turistik çekicilik, kaynak ve teknik yardım imkanı elde ediyor. Üye ülkeler ise bunun karşılığında söz konusu yerlerin "otantikliğini ve bütünselliğini" bir Yönetim Planı çerçevesinde korumak üzere gerekli idari önlemleri alma yükümlülüğünü üstleniyor. Sözleşmenin uygulamasının izlenmesinden, 24 ülkeden uluslararası uzmanların seçilerek yer aldığı Dünya Miras Komitesi sorumlu. Listeye girecek yerleri de aynı Komite tespit ediyor. Türkiye'nin başvuruları sonucunda, Dünya Kültür Mirası Listesine, 1982 yılından bu yana İstanbul, Divriği Ulu Cami, Truva, Safranbolu, Pamukkale, Kapadokya, Nemrut, Xanthos-Letoon ve Hatuşaş girdi.