Mimar Sinan'da gözaltına alınan 25 öğrenciden 17'si serbest, 8 öğrenci bu gece de gözaltında kalacak!

Ev baskınlarıyla dün (5 Nisan 2016) gözaltına alınan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi ve mezunlarından oluşturduğu 25 kişi, bugün gruplar halinde savcılıkta ifade verdi. İfadeleri alınan 17 öğrencinin serbest bırakıldığı öğrenilirken, aralarında BirGün gazetesi editörü Demet Sargın’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında ek gözaltı süresi istendi.

Gözaltındakiler hakkında, iki yıl önce bir bir kadın öğrencisine “Bir kadın böyle kahkaha atmaz” dediği için protesto edilen Doç. Dr. Esra Keskinkılıç ve iki gizli tanığın şikayet dilekçesi üzerine “hocalar ile öğrencilerin ortaklaşa hareket etmek suretiyle yapılanma içine girdiklerini” iddiasıyla işlem başlatıldığı öğrenildi.

Keskinkılıç, öğrenciler gözaltına alındıktan sonra, Facebook hesabından “Şüpheniz olmasın. Herkes benden hak ettiğini alır” iletisini paylaşmıştı.