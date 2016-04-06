T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mimar Sinan'da gözaltına alınan 25 öğrenciden 17'si serbest, 8 öğrenci bu gece de gözaltında kalacak!

"Şüpheniz olmasın. Herkes benden hak ettiğini alır”

06 Nisan 2016 20:41

Ev baskınlarıyla dün (5 Nisan 2016) gözaltına alınan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi ve mezunlarından oluşturduğu 25 kişi, bugün gruplar halinde savcılıkta ifade verdi. İfadeleri alınan 17 öğrencinin serbest bırakıldığı öğrenilirken, aralarında BirGün gazetesi editörü Demet Sargın’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında ek gözaltı süresi istendi.

Gözaltındakiler hakkında, iki yıl önce bir bir kadın öğrencisine “Bir kadın böyle kahkaha atmaz” dediği için protesto edilen Doç. Dr. Esra Keskinkılıç ve iki gizli tanığın şikayet dilekçesi üzerine “hocalar ile öğrencilerin ortaklaşa hareket etmek suretiyle yapılanma içine girdiklerini” iddiasıyla işlem başlatıldığı öğrenildi. 

Keskinkılıç, öğrenciler gözaltına alındıktan sonra, Facebook hesabından “Şüpheniz olmasın. Herkes benden hak ettiğini alır” iletisini paylaşmıştı. 

 

ETİKETLER

mimar sinangözaltıserbestek gözaltıdemet sargınbirgünesra keskinkılıçgizli tanık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24