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MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ'NİN ÇATISINDA YANGIN (2) 

Haber-Kamera: Ersan SAN İstanbul DHA Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi binasının çatısında yangın çıktı

26 Haziran 2018 17:44

Haber-Kamera: Ersan SAN İstanbul DHA
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi binasının çatısında yangın çıktı. 
Beyoğlu Fındıklı\'da bulunan Mimar Sinan Üniversitesinin ana kampüsünde bulunan 3 katlı binanın çatı katında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çatıda yapılan  çalışma sırasında izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla çıkan yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevkedildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiyenin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü dökümü:
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-Yükselen duman
-Çatıdaki işçiler
-İtfaiye ekiplerinin gelişi 
-Çalışmalardan detaylar

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