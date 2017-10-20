'Milyonluk unutkanlık': Gaziantep'te 'Kart 27'de 6 milyon 383 bin 248 lira 77 kuruş açık çıktı!

Sayıştay’ın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili raporundan 'skandal' çıktı. 2006 yılından bu yana toplu ulaşımda kullanılan “akıllı kart”la (Kart 27) ilgili son iki yılın hesaplarında 6.5 milyon liralık açık tespit edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Sayıştay’ın AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili raporundan “Akbil” skandalı çıktı. Gaziantep’te 2006 yılından bu yana toplu ulaşımda kullanılan “akıllı kart”la (Kart 27) ilgili son iki yılın hesaplarında 6.5 milyon TL’lik açık tespit edildi. Bu açık Sayıştay’ın raporuna, “Akıllı kart sistemini işleten firma sözleşmeye aykırı olarak ya ortak hesaptan başka bir hesaba para aktarmaktadır ya da bu hesap dışında başka bir hesap kullanmaktadır” tespitiyle girdi. AKP’li belediye, Sayıştay’a verdiği yanıtta, “şirketin 6 milyonluk açığı 2017 yılında hesaba yatırdığını” bildirdi. Bu yanıt Sayıştay’ı tatmin etmedi. Belediyeye sert eleştiriler yönelten Sayıştay, denetim dışı bırakılan 2006-2014 yılları arasındaki 8 yılın incelenmesini talep etti. Bu talep rapora, “Denetim firması yalnızca 2014-2016 yılını incelemiştir. Halbuki akıllı kart sistemi 2006 tarihinde başlamıştır. Dolayısıyla 2006- 2014 tarihleri arası denetim dışı bırakılmıştır. Akıllı kart sisteminin ihale süresi olan 2006- 2016 tarihleri arasında tüm yönleri ile detaylı olarak incelenmesi gerektiği düşünülmektedir” notuyla geçti.

Milyonluk unutkanlık!

Sayıştay’ın raporunda, “Toplu Taşıma İçin Kullanılan Akıllı Kart Sisteminden Elde Edilen Gelirler Hesabının Gerçeği Yansıtmaması” başlığı altında yayımlanan bölüm özetle şöyle yer aldı:

“Toplu taşıma hizmetleri belediye tarafından Gazi Ulaş’a devredildiğinden akıllı kart sistemi de 24.06.2016 tarihinde devredilmiştir. Fakat bu tarihte bankada bulunması gereken nakit konusunda belediye ile E-kent Elektronik Ücret Toplama Sistemleri A.Ş. ihtilafa düşmüştür. Bunun üzerine şirket özel bir bağımsız denetim firmasına inceleme yaptırmıştır. Yapılan inceleme sonucunda devir tarihi olan 24.06.2016’da banka hesabında bulunması gereken tutarın 8.622.231,35-TL olması gerekirken banka hesabında 2.536.830,50-TL olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla hesapta 6.085.400,85-TL eksiklik olduğu anlaşılmaktadır. Akıllı kart sistemi toplu taşımanın yanı sıra belediyenin hayvanat bahçesinin girişinde giriş ücretinin ödenmesinde de kullanılmaktadır. Aynı şekilde bu hesapta da tutarlar arasında bir uyuşmazlık meydana gelmiştir. Aynı bağımsız denetim firması bu hesabı da incelemiş ve inceleme sonucunda banka mevcudunun 297.847,92-TL eksik olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan bu incelemeler E-kent Elektronik Ücret Toplama Sistemleri A.Ş. tarafından yaptırılmıştır. Belediye tarafından bu tutarların doğruluğu ile ilgili bir inceleme yaptırılmamıştır. 2016 yılı Gelir hesabının 6.383.248,77- TL eksik görüldüğü bağımsız denetim firması raporuyla belgelenmiş ancak tarafımızca da bu tutarın gerçek boyutu tespit edilememiştir.”

‘Titiz davrandık’

Belediye Sayıştay’a verdiği yanıtta, 2014-2016 yıllarına ait paranın şirket tarafından 2017 yılında yatırıldığını belirterek “titiz davrandığını” öne sürdü. Yanıtta, “Düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile toplu ulaşım hizmetlerine ait banka hesabında eksik olduğu tespit edilen 6.085.400,85.- TL, E-Kent A.Ş. tarafından 10.01.2017 tarihinde 101-66133 nolu dekont ile EÜTS banka hesabına havale edilmek suretiyle ödenmiştir. Görüldüğü gibi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi EÜTS’nin denetimi konusunda titiz davranmakta ve kendi personelinin uzmanlık konularını aşan alanlarla ilgili denetimleri de yetkin kuruluşlara yaptırmak suretiyle sistemle ilgili mali kayıplar olmaması için oldukça titiz davranmaktadır” denildi.

Tatmin etmedi

Belediyenin “titiz davrandık” yanıtıyla tatmin olmayan Sayıştay, belediyeye yönelik eleştirileri bir bir sıraladı:

* Kamu idaresi ilgili firmanın eksik tutarı hesaplarına yatırdığını belirtse de bu tutarın doğruluğu ile ilgili tarafımızca bir kontrol gerçekleştirilememiştir.

* Aynı şekilde kamu idaresi ortak hesapta yer alan bu eksikliğin neden kaynaklandığının tespiti için herhangi bir çalışma yaptırmamıştır.

* Dolayısıyla mali tablolarda yer alan gelir kalemi için güvenilir veri elde edilememiştir.

CHP: 2 yıllık sınırlandırma kabul edilemez

Akıllı kart sistemi ile ilgili denetlemenin iki yılla sınırlandırılmasıyla ilgili Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, “2006-2014 yılları arasının denetleme dışı bırakılması kabul edilemez. Yetkililerin bu konuda bir an önce adım atması ve bu konuyu açığa çıkarması gerekmektedir.

Kendileri bu adımı atmazsa bu konuda girişimlerde bulunarak, bu denetimin yapılması için her türlü mücadeleyi vereceğim” dedi.