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Spor

Milyonluk transfere "halı saha cezası" ANKARA (A.A)

29 Ağustos 2011 13:58

-Milyonluk transfere "halı saha cezası" ANKARA (A.A) - 29.08.2011 - Gençlerbirliği'nin 2 sezon önce Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'dan yaklaşık 1 milyon Avro maliyetle kadrosuna kattığı Sezai Zehiroğlu, yönetimin verdiği ceza nedeniyle halı sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ucuz maliyetlerle kadrosuna kattığı futbolcuları, başka takımlara yüksek bonservis bedelleriyle satmasıyla tanınan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Sezai'nin transferinde tam bir hayal kırıklığı yaşadı.  Alman ekibinden 375 bin Avro bonservis bedeliyle alınan ve 3 yıllık sözleşmesiyle birlikte Gençlerbirliği'ne toplam maliyeti 1 milyon Avro'yu bulan Sezai, kırmızı-siyahlı formayla ilk sezonunda Süper Lig'de Ankaraspor'a karşı sadece 1 dakika oynadı.  Sezonun 2. yarısında Bank Asya 1. Lig takımlarından Hacettepe'ye kiralanan genç futbolcu, mor-beyazlı formayla Bank Asya 1. Lig'de 8 karşılaşmada sahaya ilk 11'de çıktı ve takımı adına 1 gol kaydetti.  Hacettepe'de de yedek kulübesine ''mahkum'' olan 1 milyon Avroluk transfer, kendisi gibi kötü bir sezon geçiren takımıyla birlikte Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'un yolunu tuttu. Gençlerbirliği futbolcusu olarak Hacettepe'de kiralık oynayan Sezai, mor-beyazlıların Spor Toto 3. Lig'e düşmesinin ardından takımda düşünülmediğini öğrendi ve kendisine kulüp aramaya başladı. Gençlerbirliği kadrosunda da kendisine yer bulamayan genç futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler olmasına karşın, bonservis ücreti nedeniyle transferi gerçekleşemiyor.  Kulüp yönetimi tarafından cezalandırılarak Başkent temsilcisinin Etlik Semti'ndeki halı saha ve futbol okulunda antrenman yapabileceği bildirilen Sezai, burada antrenör Levent Dörtgöz yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Sezai, kendisini transfer etmek isteyen takımlar olduğunu belirterek, Başkan İlhan Cavcav'dan yardım istedi.

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