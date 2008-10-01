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Dünya

Milyonluk lotoyu sutyeninde saklamış

İngiltere'de bir genç kız, oynadıktan sonra sutyenine sakladığı Euro Millions loto kuponundan tam 7 milyon sterlin yani 16 milyon YTL kazandı

01 Ekim 2008 03:00

İngiltere'de bir genç kız, oynadıktan sonra sutyenine sakladığı Euro Millions loto kuponundan tam 7 milyon sterlin yani 16 milyon YTL kazandı. Zengin gibi yaşamak istemediğini söyleyen Fullagar, 'Kuru fasülyeden vazgeçmem' dedi

18 yaşındaki Lanthe Fullagar, Avrupa'nın en büyük loto ödülü olan Euro Millions'tan 7 milyon sterlin (yaklaşık 16 milyon YTL) kazanarak, İngiltere'nin en zengin gençleri arasına girdi. Çekini alan genç kız, bileti aldığı günden bu yana onu sutyeninin içinde sakladığını açıkladı.

Mısır'a tatile gidecek

Kendisine şans getirmesi için bileti alır almaz çekiliş gününe kadar, yani 1 hafta boyunca sütyeninin içinde taşıdığını söyleyen Fullagar, ``Bileti kimsenin görmesini istememiştim. Aklıma tek gelen yer sutyenimin içi oldu'' diye konuştu.

İnanılmaz servetin yazılı olduğu çekini aldıktan sonra, ailesi ile büyük bir parti veren Fullagar, kazandığı milyonları şampanya patlatarak kutladı. Bir yıl ara verdiği üniversite eğitimine dönerek gelecek yıl hukuk eğitimi görecek olan Fullagar, kazandığı parayı ailesi ve arkadaşları ile paylaşacağını ve hemen Mısır tatiline çıkıp dönüşte de kensine siyah otomobil alacağını söyledi.

Kuru fasülyeden vazgeçmeyecekmiş

Lüks bir yaşamı hiçbir zaman arzulamadığını belirten Lanthe Fullagar, ``Üniversitede her öğrenci gibi ben de sıradan bir öğrencilik hayatı yaşamak istiyorum. Ferrari veya Rollers yerine Ford KA arabam olacak. Milyonerler gibi yaşamak istemiyorum. Ekmekle kuru fasulye en sevdiğim yemek onlardan vazgeçmem'' diye konuştu.

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