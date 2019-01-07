Milyonluk eserleri çaycıya boyatan müdür hakkında karar

Ankara Resim ve Haykel Müzesi'ndeki milyon dolarlık 25 değerli tablonun çerçevesini çaycıya boyatan müze müdürü Ömer Gündoğdu hakkında açılan davada karar çıktı. Gündoğdu'ya bin 996 TL'lik ceza verildi.

Aralarında İbrahim Çallı, Hoca Ali Rıza, Fikret Otyam, Diyarbakırlı Tahsin, Şevket Dağ ve Fausto Zonaro gibi ünlü ressamların bulunduğu 25 adet milyon dolarlık eserlerin çerçevesini, müzedeki çay ocağında görevli personele boyattığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Ankara Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Ömer Gündoğdu ile ilgili karar çıktı.

Yargı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hakkında 7 milyon 239 bin 500 TL'lik kamu zararı davası açtığı Gündoğdu'ya bin 996 TL'lik ceza verdi.

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberinde, mahkemenin, eserlerdeki zararların müzeye teslim öncesinde de var olduğu tespiti yaptığı belirtilirken, Gündoğdu'ya, çerçeveleri yönetmeliği aykırı boyattığı için para cezası verildiği kaydedildi.