Milyonların gözü Kabine’de: Memur ve emekli zam oranları konuşulacak

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak yeni yılın ilk kabine toplantısında olacak. TÜİK’in bugün açıkladığı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emeklilere verilecek zam oranının belirlenmesi de bekleniyor.

İç ve dış gelişmelerin yanı sıra enerjiden ulaştırmaya, terörle mücadeleden savunmaya kadar bakanlıkların 2022 yılında atacağı adımların ana hatlarıyla değerlendirileceği toplantıda memur ve Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları ve ekonomideki gelişmeler ana gündem maddesi olacak.

Hürriyet’in haberine göre, memur ve emekli aylıklarına enflasyon oranının üzerinde bir ücret artışı yapılacağını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in bu konuda kabineye bir sunum yapması planlanıyor. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren TÜİK’in bugün açıkladığı aralık ayı enflasyon verisi de kabinede görüşülecek zam oranında belirleyici olacak. Memur ve emeklilere yapılacak zammın Asgari Ücret artışında olduğu gibi beklentileri karşılayacak şekilde olacağı belirtiliyor.

Kabine toplantısında ekonomide alınan önlemlerin piyasaya yansıması, fahiş fiyat artışlarına karşı atılabilecek yeni adımlar, döviz kurunda yaşanan oynaklık, enflasyon rakamları ve faiz politikasına ilişkin değerlendirmeler de yapılacak.

Erdoğan’ın toplantının ardından yapacağı “Millete Sesleniş” konuşmasında memur ve emekli maaş zammı oranlarını kamuoyuna duyurması bekleniyor.

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