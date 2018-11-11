Milyonların beklediği derbi iptal edildi

Güney Amerika futbolunun "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Libertadores Kupası’nda finalin ilk maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Boca Juniors- River Plate rekabeti dünya futbolunun en büyük derbilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada, Arjantin’in Boca Juniors ile River Plate takımları arasında başkent Buenos Aires’teki Bombonera Stadı’nda oynanacak finalin ilk ayağının şiddetli yağış nedeniyle pazar gününe ertelendiği kaydedildi.