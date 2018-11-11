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Spor

Milyonların beklediği derbi iptal edildi

Libertadores Kupası finalinin ilk ayağında Boca Juniors ile River Plate mücadelesi yoğun yağış nedeniyle ertelendi

11 Kasım 2018 13:07

Güney Amerika futbolunun "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Libertadores Kupası’nda finalin ilk maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Boca Juniors- River Plate rekabeti dünya futbolunun en büyük derbilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada, Arjantin’in Boca Juniors ile River Plate takımları arasında başkent Buenos Aires’teki Bombonera Stadı’nda oynanacak finalin ilk ayağının şiddetli yağış nedeniyle pazar gününe ertelendiği kaydedildi.

 

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