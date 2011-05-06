Milyonlarca tonluk tehlikeye çok az kaldı!

T24

Ay ile dünya arasındaki bir yörüngede 8 Kasım 2011 tarihinde dünyaya 350 bin kilometre uzaktan geçecek göktaşının dünyaya en fazla yaklaşan göktaşı olacağı hesaplandı.Dünya ile ay arasından geçecek olan küçük bir teleskopla bile görülebilecek YU55 ismi verilen göktaşının dünyaya çarpması halinde 65 bin atom bombası gücünde etki yapabileceği ve yerde 600 metre derinlikte kratere yol açabileceği bildirildi.