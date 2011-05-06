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Dünya

Milyonlarca tonluk tehlikeye çok az kaldı!

Uzay bilimciler tarafından 6 yıl önce bulunan 55 milyon tonluk dev bir göktaşının önümüzdeki kasım ayında dünyanın hemen yanından geçeceği açıklandı.

06 Mayıs 2011 03:00

T24 - Uzay bilimciler tarafından 6 yıl önce bulunan 55 milyon tonluk dev bir göktaşının önümüzdeki kasım ayında dünyanın hemen yanından geçeceği açıklandı. 


Ay ile dünya arasındaki bir yörüngede 8 Kasım 2011 tarihinde dünyaya 350 bin kilometre uzaktan geçecek göktaşının dünyaya en fazla yaklaşan göktaşı olacağı hesaplandı.

Dünya ile ay arasından geçecek olan küçük bir teleskopla bile görülebilecek YU55 ismi verilen göktaşının dünyaya çarpması halinde 65 bin atom bombası gücünde etki yapabileceği ve yerde 600 metre derinlikte kratere yol açabileceği bildirildi.

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