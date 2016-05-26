Milyonlarca kredi kartı bilgisini sosyal medyadan satışa çıkardılar!

Kendilerini çağrı merkezi çalışanı olarak tanıtan kişiler, sosyal medyada oluşturdukları sayfalardan milyonlarca kredi kartı bilgisini satışa çıkardı. Satılan verilerde, kart numarası, son kullanım tarihi, kartın arkasındaki güvenlik kodu ve kişisel bilgiler de yer alıyor.

Hürriyet’ten Ceyhun Kuburlu’nun haberine göre, 46.6 milyon vatandaşın nüfus kayıtlarının ve adreslerinin internete düşmesinin ardından şimdi de çağrı merkezi skandalı patlak verdi. Kendilerini sosyal medyada çağrı merkezi çalışanı olarak tanıtan kişiler, buradan milyonlarca kişinin kredi kartı bilgilerini satmaya başladı. 16 haneli kredi kart numarası, kartın son kullanım tarihi ve arkadaki güvenlik numarasını paylaşan kişiler tek kullanımlık alışveriş imkanı da tanıyor. Bu kişiler daha çok sosyal medyada kurdukları ‘Çağrı merkezi data paylaşım’ sayfalarında iletişim kuruyor. Paylaşımlarda en pahalı listelerin ise ‘2016 güncel kart bilgileri’ olduğu gözleniyor.

Bilgilere nasıl ulaşıyorlar?

Bugün kayıtlı ve resmi olarak 100 bine yakın kişi çağrı merkezlerinde istihdam ediliyor. Bir de merdiven altı çalışan şirketler bulunuyor. Bu kişiler daha çok telefonla satış yapanlar oluyor. Sağlık sigortasından dini ürünlere, cinsel gücü arttırıcı ilaçlardan akıllı telefonlara, tatil paketlerinden zayıflatıcı ilaçlara kadar birçok farklı alanda ürün satılıyor. Bu işlemlerde kredi kartı bilgilerini veren bazı kişiler dolandırıcıların da ağına düşüyor. Tüm kart bilgileri kayıt altına alınıyor. Bunların yanı sıra sosyal medya hesaplarında kendilerini banka ve GSM şirketlerinde çağrı merkezi çalışanı olarak tanıtan kişiler de yer alıyor. Bu kişiler en güncel kart bilgilerini sattıklarını iddia ediyor. Oluşturulan listelerin milyonlarca kartı kapsadığı belirtiliyor.

1000 kişi 500 lira

Listelerde gerçek kişilerin telefon numaraları ve kart bilgileri yer alıyor. İnternet üzerinden satılan bu listelerde 1000 kişilik bir listenin fiyatı 500 lira. Ancak bazı kişiler, tek kullanımlık satışlar da yapabiliyor. Başka bir kişiye ait olan kredi kartı ile istediğiniz ürünü satın alıp adresinize teslim ediyorlar. Tek kullanımlık satışlarda ise daha çok cep telefonu gibi pahalı ürünler talep ediliyor. Konuyla ilgili uzmanlar, bu kart bilgilerinin yüzde 90 güncel olduğunu belirtiyor. Sosyal medyada demo olarak yer alan listelerden ulaştığımız bir kişi de kart bilgilerinin doğru olduğunu ve başından kredi kartı dolandırıcılığının geçtiğini anlattı. Listede adı yer alan kişi, “Bir kaç ay önce beni bankadan aradılar. ‘Bir internet sitesinden alışveriş yaptınız, işlemi onaylıyor musunuz’ diye sordular. Kabul etmedim. Hâlâ internette bazı yerlerde cep telefonum olduğu belirtiliyor” dedi.

Çağrı merkezlerine sıkı denetim şart

Çağrı merkezlerinin sayısının hızla arttığı Türkiye’de uzmanlar bu alanda denetimlerin yetersiz kaldığını dile getiriyor. İstanbul başta olmak üzere Anadolu’da da sayıları hızla artan merdiven altı çalışan çağrı merkezlerinin kişilerin bilgilerini toplayıp 3’üncü kişilere sattığını iddia ediliyor. Bu alanda yapılan takip ve incelemelerin sonucunda da yasal yaptırımların yetersiz olduğunu savunan uzmanlar, “Milyonlarca kişinin bilgileri internette satılıyor. Bu işi yapan kişiler milyonlar kazanıyor” dedi.

100 bine yakın kişi çalışıyor

Türkiye’de çağrı merkezi sektörünün pazar büyüklüğü 2015 yılında 3.6 milyar TL’yi geçti. Çağrı merkezlerinin faaliyet gösterdiği il sayısı 50’yi buldu. Bugün sektörde istihdam edilen kişi sayısı ise 100 bine yaklaşıyor. Sektörde istihdam edilen kişilerin yüzde 63’ünün İstanbul, Ankara ve İzmir’de istihdam ediliyor. Buralarda çalışanların yüzde 5’i 18-20, yüzde 34’ü 21-24, yüzde 39’u 25-29 yaş aralığında. Yüzde 21’i ise 30 yaş ve üzerinde. Ayrıca, yüzde 30’u lise mezunu, yüzde 36’sı üniversite mezunu ya da öğrencisi, yüzde 32’si ise yüksekokul mezunu. Sektörde tam zamanlı çalışan müşteri temsilcilerinin oranı ise yüzde 99’dur. Çağrı merkezleri, telekomünikasyon, finans, taşımacılık-lojistik, toptan-perakende, elektronik-bilişim, sağlık, otomotiv, kamu gibi birçok sektöre hizmet veriyor.