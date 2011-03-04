-MİLYONLARCA İŞSİZ VAR, ÇALIŞTIRACAK İŞÇİ BULAMIYOR BOLU (A.A) - 04.03.2011 - Mudurnu Tavukçuluk Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Daştan, çalıştıracak işçi bulmakta zorlandıklarını, böyle devam ettiği takdirde Afrika ve Nijerya'dan işçi getirip çalıştıracaklarını söyledi. Daştan, balık mevsiminde tavukçuluğun zarar ettiğini belirterek, balığın, tavuğun en büyük rakibi olduğunu, balık sezonunun açık olduğu dönemlerde tavukçuluğun zarar ettiğini savundu. Özellikle kasım, aralık, ocak, şubat ve mart aylarında balığın bolca bulunduğunu, bu aylar içerisinde tavuğu zararına sattıklarını ifade eden Daştan, ''Bu aylarda fiyat düşük olmalı ki, vatandaş bizi tercih etsin. Balık yasağı başlayınca fiyat normale dönmeye başlar'' dedi. Daştan, Mudurnu'da çalışacak eleman bulmakta zorlandıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: ''Mudurnu Tavukçuluk olarak İstanbul ve Kocaeli'nde bulunan fabrikalarımızı kapattık ve Mudurnu'daki fabrikada çift vardiya olarak çalışmaya başladık. Bu yüzden çalışacak elemana ihtiyacımız var. Ama eleman bulmakta zorlanıyoruz. Şimdi yeşil kart hikayesi var gündemde, ardından da CHP'nin (her aileye 600 lira vereceğim) demesi. Fabrikada 526 kişi çalışıyor. Mudurnu'dan eleman bulamadığımız için Nallıhan'dan eleman getirdik çalışması için. Nallıhan'dan çalışması için 50-60 kişinin gelmesine bekliyorduk ama 19 kişi geldi. Eğer böyle devam ederse Afrika ve Nijerya'dan işçi getirip çalıştıracağız. Herkese para veriliyor. Başka çare yok. Vatandaş çalışmayı çok fazla sevmiyor. Eleman bulamıyoruz. Bulsaydık salam, sosis ve naget işlemler bölümünü faaliyete geçirecektik ve 110 kişi de bu bölümde çalışmaya başlayacaktı. Bırakın standart çalışanı, vasıfsız eleman bulmak bile zor.'' -''İSLAMİ KURALLARA GÖRE KESİM YAPIYORUZ''- Daştan, İslami kurallara göre kasaplarla kesim yaptıklarını kaydederek, ''Kesimlerimiz bu şekilde yapılıyor. Haftada 5-10 TIR İran ve Irak'a mal gönderiyoruz. İhracat pek bize ekmek yediren bir sektör değil. Dünyanın en büyük rakibi Brezilya. Fiyatlar Brezilya'ya göre endeksli. Geçen yıl 7 milyon dolar ihracat yapmışız. İhracat anlamında İran ve Irak var'' şeklinde konuştu. İleriye dönük yarımların yapıldığını kaydeden Daştan, ''Şu anda günde 120-140 bin adet arasında kesim yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda yeni kesimhane yaptığımızda günlük kesim sayımız ilk etapta 200 bin, daha sonra 250 ile 270 bin adet kesim arasında olacak. Her şeyi planına göre yapıyoruz'' dedi.