Milyonlarca çocuk işçi



Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yetkilileri, Cenevre'de yaptıkları açıklamada, dünya üzerinde halihazırda 168 milyon çocuk işçi bulunduğuna, bu çocuklardan bir kısmının çok kötü koşullarda çalışmak zorunda kaldığına ve okula gitme hakkından mahrum olduğuna dikkat çekti. ILO Genel Direktörü Guy Ryder, “Bugün bazıları daha beş yaşına bile gelmemiş olan milyonlarca çocuğun hayatta kalabilmek için çalışmak zorunda olması kabul edilemez bir gerçekliktir” diye konuştu.

Örgütün verilerine göre, 120 milyon çocuk işçi 5 ile 14 yaşları arasında. Sayıları 48 milyon dolayında tahmin edilen 14 ila 17 yaşındaki çocuk işçilerin ise sağlık açısından tehlikeli işlerde çalıştığı belirtiliyor. Kalkınmakta olan ülkelerde ergenlik dönemindeki genç erkeklerin, özel kıyafetleri olmadan fabrikalarda veya madenlerde çalıştığı, genç kızların ise çoğunlukla cinsel taciz tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğu ifade ediliyor.

Örgüt tarafından hazırlanan rapor, çocukluk dönemini çalışarak geçirenlerin, kendisini gelişirime fırsatı bulamadığını ve ileride de düşük ücretli işlerde çalışmak zorunda kaldığını ortaya koyuyor. ILO'ya üye ülkeler, 1999 yılında çocuk işçiliğinin fuhuş gibi en kötü şekillerinin yasaklanması kararı almış ve bu anlaşma 2000 yılında yürürlüğe girmişti. 2014 yılına kadar 179 ülke anlaşmayı kabul etti.