Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret pazarlığında üçüncü toplantı başladı

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak 20 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücrette sona geliniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını bugün Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleştiriyor. Yeni ücretle asgari geçim indirimi, GSS primi ve tazminatlar da değişecek.

Covid-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyeti görüşlerini sunacak.

Bu hafta sonuna kadar yapılacak son toplantı ile milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücret tutarı netleştirilecek. Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi, cezalar da yeniden belirlenecek.

Yüzde 20 artarsa 264.87 lira olacak

Yirmi milyona yakın işçi, memurun asgari geçim indirimi artarken, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, ihbar-kıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarı da değişecek. Bu yıl bekar bir işçi için 220.73 lira olan asgari geçim indirimi yüzde 12 artış durumunda 247.21 lira, yüzde 15 artışta da 253.83 lira, yüzde 20 artarsa 264.87 lira olacak.

Kritik toplantı bugün

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, Covid-19 tedbirleri kapsamında çevrimiçi düzenlenecek toplantıda, bugün işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyeti sunum yapacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri zam pazarlığında dikkate alınan bir işçinin asgari geçim tutarını paylaşacak. TÜİK'in bir işçinin asgari geçim tutarını paylaşmasının ardından tarafların ilk rakamları da dile getirmesi bekleniyor.

Enflasyon belirleyici

Asgari ücrette ne kadar artış yapılacağına ilişkin senaryolara göre, Orta Vadeli Program'daki yüzde 8'lik enflasyon tahminine göre artış yapılırsa asgari ücret 3 bin 178 lira, net asgari ücret 2 bin 510 lira olacak. Merkez Bankası'nın yüzde 9.4 enflasyon tahminine göre artışa gidilirse brüt asgari ücret 3 bin 220 lira, net asgari ücret 2 bin 542 lira olacak. Asgari ücret yüzde 12 oranında artarsa net asgari ücret 2 bin 603 lira, yüzde 15 artarsa 2 bin 673 lira, yüzde 17 artarsa 2 bin 720 lira, yüzde 20 artarsa 2 bin 790 lira olacak.

Onlarca kalemi etkiliyor

Yeni asgari ücret asgari geçim indirimi, genel sağlık sigortası primi, ihbar-kıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarlarını da değiştiriyor. 1 Ocak 2021 itibarıyla en düşük aylık ihbar ve kıdem tazminatı, emzirme yardımı da yükselecek. Genel Sağlık Sigortası primi, evde bakım, 65 yaş aylığında da çeşitli avantajlar sağlayacak.

Erdoğan asgari üret için ne demişti?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'a giderken basın mensuplarının sorularını cevaplandırmış ve asgari ücret 2021 görüşmelerine dair de görüşlerini aktarmıştı. Görüşmelerinin devam ettiğini belirten Erdoğan, "Bu görüşmelerden sonra durum bizim önümüze gelecek ondan sonra adımları birlikte atacağız, temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar ve yola devam ederiz" ifadelerini kullandı.