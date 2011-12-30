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Ekonomi

Milyonerler yarın belli oluyor ANKARA (A.A)

30 Aralık 2011 13:48

-Milyonerler yarın belli oluyor ANKARA (A.A) - 30.12.2011 - Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde 40 milyon liralık büyük ikramiye yarın gece sahibini buluyor.  Yılbaşı özel çekilişi yarın saat 13.00'te TRT'nin Arı Stüdyosunda ve Milli Piyango Genel Müdürlüğü Çekiliş Salonunda başlayacak. Gündüz bölümünde 150 lira ile 500 bin lira arasındaki ikramiyeleri kazanan numaralar belli olacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise saat 21.40'dan itibaren Arı Stüdyosunda gerçekleştirilecek. Saat 21.40'da 1 milyon liralık ikramiye için 1 çekiliş yapılacak. Saat 23.10'da şans küreleri bu defa 5 milyon liralık ikramiye için dönecek. Saat 23.55'de ise 40 milyon liralık büyük ikramiye sahibini bulacak. Yılbaşı çekilişi, saat 00.30'da amorti kazanan 2 numaranın belirlenmesiyle sona erecek. Yılbaşı özel çekilişinde 40 milyon liralık büyük ikramiye, satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Özel çekilişle büyük ikramiyelerin tam, yarım ya da çeyrek bilete çıkma durumuna göre en az 3 kişi, en fazla da 9 kişi, yeni yıla milyoner olarak girebilecek. Milli Piyango, yılbaşı özel çekilişinde 10 adet 500 bin lira, 50 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira, 200 adet 5 bin lira, 500 adet bin lira, 5 bin adet 500 lira, 10 bin adet 200 lira, 50 bin adet 150 lira, 150 bin adet 100 lira, 800 bin adet de 70 lira verecek. Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi 36 liralık amorti ile yetinecek. 40 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 40 bin lira ödenecek. Böylece yılbaşı özel çekilişinde 3 milyon 15 bin 926 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 216 milyon 20 bin lirayı bulacak.

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