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Ekonomi

''MİLYONERLER'' İKRAMİYELERİNİ ALDI ANKARA (A.A)

04 Ocak 2011 17:07

-''MİLYONERLER'' İKRAMİYELERİNİ ALDI ANKARA (A.A) - 04.01.2011 - Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde 35 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan 4 talihliden 2'si ikramiyelerini aldı. Çeyrek bilete isabet eden yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye kazanan biletlerin 3'ünün İstanbul'da 1'inin de Adana'da satıldığı belirlenmişti. İstanbul talihlilerinden ilki dün Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne gelerek, 8 milyon 750 bin liralık ikramiye çekini aldı. Adana talihlisi ise bugün bir banka müdürü kanalıyla ikramiyesini tahsil etti. Yılbaşı büyük ikramiyesinin ilk 2 talihlisi medyaya haber vermeden ikramiye çeklerini almayı tercih ederken, isimleri gizli tutulan her iki talihlinin de serbest meslek erbabı olduğu belirtiliyor.

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