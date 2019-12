Milyonerler Fuarı Türkiye'de

30 Ekim’de başlayacak Milyoner Fuarı’nda 500 bin dolarlık saat, 7 milyon dolarlık gerdanlık seti ve 7.5 milyon euro’luk yat gibi lüks ürünler sergilenecek.



İSTANBUL - Bu yıl Türkiye’de ilk defa düzenlenecek Milyoner Fuarı’ndaki katılımcı firmalarıyla sergilenecek ürünler belli olmaya başladı. Dünyanın en pahalı ve lüks ürünlerinin sergileneceği fuarda teknelerden, takılara, değerli halılardan saatlere kadar göz kamaştıran pek çok ürün sergilenecek.



Bu ürünlerden birisi de Jacop and Co markasının Quenttin model saati. Dünyada çok aranan Quenttin modelinin fiyatı 400 - 500 bin dolar arasında değişiyor.



YERLİ FİRMALAR DA KATILIYOR



Fuarın bir başka dikkat çekici ürünü de Türkiye Distribütörlüğünü Yazar Jewellery’nin yaptığı mücevher firması House of Baguettes’e ait. Eşsiz sarı pırlantalardan oluşan ürün dünyada tek. Gerdanlık, yüzük ve küpelerden oluşan setin fiyatı 7 milyon dolar.



Fuara ayrıca birçok yerli firma da katılacak. Bunlardan birisi de Has Halı. Firmaya ait ‘Kâinat Halısı’na henüz bir değer biçilemiyor. Ahmet Hasoğlu, dünya üzerinde 3 örneği olduğunu söylüyor. 1991’de ürettikleri ilk örneği Japonya’da bir otele 1 milyon dolara satılmış. 1996’da üretilen ikinci örneği ise Türkiye’de adı gizli bir koleksiyonerde.



Tüm bunlarla birlikte milyonlarca dolarlık tekneler ve otomobiller de sergilenecek ürünler arasında yer alıyor. Consept Marine firması da fuara 7.5 milyon euro değerindeki yatıyla katılıyor. 36 metre boyundaki bu yatta mikrodalga fırından elektrikli jaluzilere, kamera sisteminden deri oturma gruplarına kadar pek çok özellik bulunuyor.



HARCAMA STRESİ



Dünyanın en lüks fuarının, zenginlerin ‘Paramı nereye harcasam?’ konusundaki sorularına yanıt olmak ve onları bu stresten kurtarmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyleyen CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, bu yıl ilk kez düzenlenecek fuarda bir de gala gecesi düzenleneceğini, konukların geceye limuzinle alınacaklarını söyledi.



Erem, 30 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek fuarda her gün bir aktivite yapılacağını kaydetti.



Türkiye’deki dolar milyoneri sayısının 50 bine ulaştığını kaydeden Erem, “Çevre ülkelerdeki ve Türkiye’de toplam lüks tüketim pazarı 60 milyar dolarlık bir hacme ulaştı” dedi.



Fuara Ortadoğu ve Rusya’dan da zenginlerin davet edileceğini belirten Erem, “Elizabeth Hurley ve Paris Hilton’u da davet ettik. Ama henüz yanıt gelmedi” diye konuştu.