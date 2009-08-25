Milyonerdi temizlikçi oldu

Henüz 16 yaşındayken piyangodan yaklaşık 2 milyon sterlin kazanan genç kız 6 yıl gibi kısa bir süre içinde bu serveti bitirdi. Şimdi hayatta kalmak için temizlik işleri yapıyor. Ancak bu işe başlamadan önce girdiği bunalım nedeniyle iki kez intihara teşebbüs etti.

Servetini har vurup harman savuran ve şimdi 22 yaşında olan Callie Rogers, aniden gelen zenginliğin kurbanı oldu. Annesiyle yaşayan, 22 yaşındaki Rogers ayın sonunu getirebilmek için her temizlik işine koşuyor.

SERVET İNTİHARA SÜRÜKLEDİ

Genç kadın şimdi evlere temizliğe gidiyor.

Callie Rogers arkadaşıyla yaptığı konuşmalarda “Hayatım bir enkaz halindeydi, ama şimdi hepsi bitti. Para bana sadece mutsuzluk getirdi, başka hiçbir şey değil. Piyangoyu kazanmak hayatımı mahvetti.”

“Etrafımdaki insanları onlar için para harcayarak memnun etmeye çalıştım. Ama bu beni hiç mutlu etmedi, dahası insanların sadece param olduğu için benimle beraber olmak isteyeceği düşüncesine kapıldım.”



Rogers şu anda ikinci el bir Volkswagen kullanıyor ve Whitehaven’da bulunan 180 bin sterlin değerindeki evini de satılığa çıkardı.

Temmuz 2003 yılında piyangoyu kazanan en genç ikinci insan olan iki çocuk annesi, 6 yıl önce adının manşetlere taşınmasının ardından hayatının tamamen değiştiğini belirtmişti.



450 bin sterlinden fazlasını ünlü modacıların tasarımlarına, giyime ve çeşitli estetik operasyonlara harcadı. Daha önce bir çok suç işleyen Nicky Lawson’la fırtınalı bir aşk yaşayan Callie Rogers’ın bu beraberlikten bir oğlu ve bir kızı dünyaya geldi.



Yanlış ilişkiler

Sevgilisi Lawson'ın Rogers'ın kız kardeşiyle birlikte olması, genç kadını intihara sürükledi. Bu ilk denemesinde başarısız oldu ancak talihsizlik peşini bırakmadı.

Son erkek arkadaşı Ryan Thompson da kokain satıcılığı yaptı ve evde ruhsatsız tabanca bulundurduğu için geçen Aralık ayında tutuklandı ve iki yıl hapse mahkum edildi.

Genç yaşta piyangodan kazandığı parayı har vurup harman savuran Rogers yıllar içinde suça bulaştı ve tutuklandı. Ancak genç kadın daha sonra serbest bırakılmıştı.

Tutuklanmasından kısa süre önce Rogers bileklerini de keserek intihar girişiminde bulunmuştu. Rogers dört yıl önceki ifadesinde, bu beklenmedik paranın onu nasıl intihara sürüklediğini anlatmıştı. “Oldukça erken yaşta bu kadar yüksek miktarda parayı kazandığınız zaman, onun üzerinde yaptığı baskıların farkına varamıyorsunuz.”



“İntiharı denedim çünkü piyangodan para kazanmak benim hayatımı mahvetti. Keşke hiç kazanmasaydım. Asla paranın getirdiklerinin üstesinden gelemedim ve ölmemin en iyi yol olacağını düşündüm.”