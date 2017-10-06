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Ekonomi

Milyoner sayısı 125 bini aştı

Milyoner başına düşen ortalama mevduat yaklaşık 6 milyon 123 bin lira

06 Ekim 2017 17:20

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, bu yılın ocak-ağustos döneminde 125 bini aştı. Ağustos sonu itibarıyla milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı 767.7 milyar lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Aralık 2016 itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı 108 bin 864 olurken, mudilerin bankalardaki toplam mevduatı 715 milyar 313 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Aralık 2016 itibarıyla milyoner başına düşen ortalama mevduat da yaklaşık 6 milyon 571 bin lira olarak gerçekleşti.

BDDK verilerine göre, milyonerlerin sayısı bu yılın ağustos sonu itibarıyla 2016 sonuna kıyasla 16 bin 517 kişi artarak 125 bin 381'e ulaşırken, toplam mevduatları da 767 milyar 721 milyon lira oldu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat yaklaşık 6 milyon 123 bin lira olarak hesaplandı.

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