Milyon dolarlık atlar

Bu hafta sonu İstanbul’da yapılacak yarışlar, El Maktum’un ‘Qualine’ ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in Banknote’unun da aralarında bulunduğu atları ağırlayacak.





Avrupa’nın en büyük at yarışlarından biri olan Enternasyonal Yarışlar, 6-7 Eylül tarihlerinde İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak. Dubai Şeyhi El Maktum’a ait safkanların da aralarında bulunduğu milyon dolar değerindeki atlar Enternasyonal Koşuları’nda yarışmak için İstanbul’a geliyor.



Önde gelen yarışlar listesinde ismi üst sıralarda yer alan organizasyon için binlerce kilometre uzaktan gelen atlar arasında, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in Banknote’u, Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum’un sahibi olduğu Godolphin ekürisine ait Qualina, dünyanın sayılı zenginlerinden House of Chanel markasının sahipleri Wertheimer Kardeşler’in Kayaba isimli atı bulunuyor.



El Maktum’un Qualina adlı atı Enternasyonal Malazgirt Koşusu’na katılacak olan yabancı safkanlar arasında en güçlüler arasında öne çıkıyor. Yarışta ayrıca türkücü İsmail Türüt’ün İngiliz atı Delfina da yarışacak.



3 milyon dolarlık ödül

Yarışlara katılan ünlü isimler, yüzbinlerce dolarlık para ödelleri için kıyasıya mücadele edecek. Yaklaşık 3 milyon dolarlık para ödülüyle bu yıl yarışlara katılan at sayısını ikiye katlayan Enternasyonal Yarışlar, hipodromun aydınlatılmasından sonra ilk kez farklı bir atmosferde seyredilecek.



7 Eylül’de İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda Enternasyonal Topkapı Koşusu da yapılacak. Ünlü atların yarışına sahne olması beklenen bu koşunun özelliği, birincilik ikramiyesinin 600 bin, toplam dağıtılacak ikramiyenin ise 1 milyon 20 bin dolar olması. Koşu, 2008 yılının üç ve yukarı yaşlı İngiliz atlarına mahsus Avrupa’daki en pahalı bin 600 metre yarışı olacak.



Kadınlara özel yarış



Türkiye Jokey Kulübü, Enternasyonal Yarış Festivali’nde Türkiye’de bir ilke imza atarak uluslararası Fashion TV Lady Riders yarışlarını gerçekleştiriyor. Kadınların yarışacağı koşuda birincilik ikramiyesi 24 bin YTL, toplam ikramiye 40.8 bin YTL olarak belirlendi. Yarışa Türkiye’den 7 kadın binici katılacak.



El Maktum’un 500 milyon dolarlık aygır stoku var



Dünya kategorisinde önemli atlardan sayılan George Washington’un sahibine kazandırdığı yarış ikramiyesi 1.5 milyon dolardan fazla, Scorpion ise bu alanda 2 milyon dolara yaklaşmış durumda. Scorpion’un babası Montjeu ise 4.5 milyon dolar ikramiye kazanmış bir şampiyon.

Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum’un yarış ahırının ismi Godolphin, harasının adı ise Darley. İngiltere, İrlanda ve Amerika’da 3 Darley harası var. El Maktum’un bu 3 hara ve diğer ülkelerdeki toplam Darley aygırlarının sayısı ise 55. El Maktum’un 500 milyon dolar değerinde aygır stoku olduğu bildiriliyor.



Geldikleri uçaktan daha değerliler!



Değerleri milyon dolarları aşan atlara, İstanbul yolculuğu öncesinde, sahipleri tarafından belirlenen değerleri üzerinden nakliye sigortası yaptırılıyor. Atların değerleri performansına, pedigrisine ve aygır olma potansiyeline göre değişiyor.



Yem ve sularıyla geliyorlar



George Washington ve Scorpion’un değerinin 7 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. Yetkililer, bu atların geldikleri uçaktan daha değerli olduğunun altını çiziyor. Atların, alıştıkları ve her zaman kullandıkları özel yemleri ve otları da beraberlerinde getiriliyor. Atların içme suları da, beraberlerinde gelenler listesinde yer alıyor. Bölgesel farklılıktan dolayı atların rahatsızlık yaşamaması için tüm bu önlemler alınıyor. Yemleri uçakta seyislerle birlikte 23 torba olarak geliyor. Bu arada seyisler de atlarla birlikte seyahat ediyor