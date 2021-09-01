Milyarlık fonda BTK'ya "doğrudan alım" yetkisi verildi

Köy ve kırsal alanlarda internetin yaygınlaştırılması için çeşitli kurumlardan her yıl 1 milyar TL'nin üzerinde para toplanan Evrensel Hizmet Fonu'nda harcama yetkisi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Bilgi Teknolojileri Kurumu'na (BTK) geçti. Yeni düzenleme ile BTK'ya ihalesiz şekilde, doğrudan alım yetkisi verildi. Geçen yıl 1.5 milyar TL paranın biriktiği fondan yalnızca 76 milyon TL harcanırken, bu miktarın 60 milyon TL'si Çamlıca Kulesi'ne aktarılmıştı.

Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılması'na ilişkin yönetmelikte değişiklik öngören yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandı. Köy ve kırsal alanlarda internet ve haberleşme hizmetlerinin makul bir bedel karşılığında sağlanabilmesi amacıyla 2005 yılında oluşturulan Evrensel Hizmet Fonu'na ilişkin önemli değişikliklere gidildi. Geliri, başta telekomünikasyon işletmecilerinin gelirleri olmak üzere BTK'nın verdiği idari para cezalarından yapılan kesintilerden oluşan fonda harcama yetkisi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınarak BTK'ya verildi.

Daha önce ihale ile belirleniyordu

İnternet erişimi bulunmayan bölgelerde altyapıyı kuracak yüklenici firma, daha önce ihale ile belirlenirken, yeni yönetmelikle BTK tarafından doğrudan alım yoluyla ihale yapılmaksınız belirlenebilecek. BTK aynı zamanda evrensel hizmete ilişkin gerçekleştireceği faaliyetlere yönelik düzenlemeleri de belirleyebilecek. Öte yandan alt yapı kurulumuna ilişkin mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde yüklenicinin evrensel hizmet yükümlüsü olma şartı da ortadan kaldırıldı. Hizmet götüren firmanın minimum 56 kbit/saniye hızda internet hizmeti sağlama yükümlülüğü de "makul ve yaygın internet hizmeti" olarak değiştirildi.

Harcanan paranın neredeyse tamamı Çamlıca Kulesi’ne gitti

İlk kez 2005 yılında Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında oluşturulan fonda bugüne kadar 11 milyar TL'nin üzerinde para birikti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı raporlarına göre geçtiğimiz yıl fonda 1.5 milyar TL para birikmiş, bunun yalnızca yaklaşık 76 milyon 169 bin TL'si harcanmıştı. Harcanan miktarın yaklaşık 60 milyon TL'si de harcamalarıyla tartışma konusu olan 170 milyon TL'ye bitirileceği açıklansa da 5 yılda 400 milyon TL'ye yakın para harcanan Çamlıca Kulesi'ne aktarılmıştı.