Milyarlarca dolarlık batık hazine bulundu

Karayip Denizi'nde batan İspanyollara ait San Jose gemisine ait hazineler bulundu. Su altı robotu tarafından bulunan hazinelerinin değeriyle ilgili farklı kaynaklarda 17 milyar dolardan 22 milyar dolara kadar varan rakamlar telaffuz ediliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 1708 yılında İngilizler tarafından bir deniz savaşında batırıldığı bilinen San Jose gemisi enkazı, enkaz araştırmacıları arasında ‘kutsal kase’ olarak biliniyordu. Geminin içinde tonlarca değerli altın, gümüş ve zümrütler bulunuyordu. San Jose İngilizler tarafından batırılmadan önce Amerika kıtasındaki hazineleri Avrupa’ya taşıyordu. Kolombiya’nın Cartagena sahilinde batmış olduğu bilinen ve denizin 600 metre derinliğinde bulunan gemiyle ilgili araştırma Woods Hole Oşinografi Enstitüsü tarafından yürütülüyordu.

San Jose batığı 2015 yılında bulundu. İçindeki hazinelerin ortaya çıkarılması ise üç sene sürdü. Milyarder bir varlık fonu yöneticisi olan Ray Dalio’ya ait olan Remus 6000 isimli su altı robotu San Jose’nin yerini tespit ettikten sonra denizin dibinde önce yunuslarla birlikte gömülmüş top parçalarını ardından da batık içindeki diğer parçaları bulup görüntüledi. Yıllardır beklenen bu keşfin ardından gemi üzerinde Kolombiya’nın mı yoksa İspanya’nın mı hak iddia edebileceği tartışılıyor.