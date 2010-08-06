Milyarderler servetlerinin yarısını bağışlıyor



ABD’nin en zenginleri arasında yer alan 40 milyarder, servetlerinin en az yarısını hayır işlerine bağışlayacak. Küresel krizde varlıklarının bir kısmı erimesine rağmen toplam 242 milyar dolarlık bir servete hükmeden zenginler servetlerinin en az 121 milyar dolarını hayır kurumlarına bağışlama taahhüdünde bulundu.





Dünyanın en zengin iki adamı Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda ile yatırımcı Warren Buffet’ın haziranda başlattıkları ‘Bağış Sözü Ver (Giving Pledge)’ adlı girişime katılan 40 milyarder, Gates çifti ve Buffett tarafından Forbes dergisinin en zenginler listesinden tek tek seçildi. Buffett’ın, belirlenen bu kişileri ‘ikna turları ve baş başa akşam yemekleri’ ile girişime dahil ettiği ifade ediliyor. 40 milyarder arasında film yapımcısı George Lucas, New York Belediye Başkanı ve işadamı Michael Bloomberg, Hilton otellerinin varisi Barron Hilton, CNN’in sahibi Ted Turner da bulunuyor. Bağlayıcı olmayan bu sözün ‘yasal yükümlülük’ değil, ‘ahlaki taahhüt’ olduğunu vurgulayan girişim, parayı almıyor ya da insanlara paralarını ne zaman ve nasıl bağışlayacağını söylemiyor.





Çin ve Hindistan’daki zenginlere davet



Milyarderler servetlerini, genetik ve kanser araştırmalarından sanat ve eğitime pek çok alana bağışlıyor. Bu sözü vermeyi kabul eden milyarderler, kampanya sitesinde yayımlanacak bir mektupla niyetlerini açıklıyor. Buffet ve Gates, Hindistan ve Çin’deki zenginlere de girişime katılmaları çağrısında bulunuyor. Bu amaçla ikili, mart ayında Hindistan’a, eylülde ise Çin’e giderek buradaki zenginlerle görüşmeyi planlıyor. ABD’de 403 milyarderin yaşadığını belirten Forbes dergisinin dünyanın en zenginleri listesinde ikinci sırada yer alan Gates’in 53 milyar dolarlık serveti bulunuyor. Buffet ise 47 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sırada yer alıyor.



